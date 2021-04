Representante de Paulo Guedes dá golpe na ZFM e barra projeto da LG que geraria empregos no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Zona Franca de Manaus levou mais uma pernada do Ministério da Economia, isso porque o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade da pasta, Carlos Da Costa, que presidia a sessão virtual do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nessa quarta-feira (28), impediu que Manaus tivesse um investimento de R$ 325 milhões da LG Electronics do Brasil Ltda que queria trazer para a capital amazonense a produção de monitores de vídeo, que foi encerrada em Taubaté, interior de São Paulo, gerando mais 68 empregos diretos no Amazonas.

Atendendo interesses paulistas, Carlos Da Costa, que representava o ministro Paulo Guedes na reunião, considerou que o projeto tem um alto valor de investimento para pouca geração de emprego, o que deve ser reavaliado.

Com a decisão, a hipótese de deixar o Brasil foi levantada por dirigentes da empresa a líderes empresariais do Amazonas.

A atitude gerou protesto do deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) nas redes sociais. “Nós não vamos aceitar esse tipo de provocação com a Zona Franca de Manaus. Todos os outros conselheiros manifestaram-se pela aprovação do projeto e o senhor Carlos Costa retirou na marra como se não existisse o povo do Amazonas”, disparou Marcelo Ramos.

