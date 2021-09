Representantes da Seduc e Semed participam de audiência pública para debater adoção do ensino cívico militar em escolas do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Coed/Aleam), presidida pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), realiza nesta quarta-feira (8), Audiência Pública para debater o Ensino cívico militar no Amazonas.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

Em Manaus existem 3 escolas que atuam dentro desse conceito: as Escolas Professor Nelson Alves Ferreira, Tereza Siqueira Tupinambá e Professor Reinaldo Thompson.

A Audiência pública foi marcada para ampliar os debates. A deputada professora Therezinha Ruiz, entende que este novo modelo educacional Cívico Militar é importante na nossa sociedade atual. “Vale ressaltar que não é totalmente militar. Este modelo permite que os civis profissionais da educação sejam parte do ensino e do pedagógico, unindo isso à parte disciplinar com o apoio dos militares para melhorar ou aperfeiçoar as diferentes condutas e comportamentos dos jovens”.

A audiência iniciou as 13h, transmitida on-line pelos canais da Aleam. Participam ainda, o presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico Militar (Abemil), capitão David Sousa, o secretário municipal de educação, Pauderney Avelino (representando o prefeito de Manaus, David Almeida), a secretária executiva adjunta da capital da Seduc, Arlete Mendonça, secretária executiva adjunta do interior, Ana Maria Araújo, entre outros convidados.