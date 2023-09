Representantes do Amazonas discutem estratégias para eliminação de Malária no Brasil durante encontro nacional

Amazonas – Representantes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), participam, até esta sexta-feira (29/09), no Rio de Janeiro, de reunião técnica sobre definição de prioridades de pesquisa em malária com foco na eliminação do Brasil.

O encontro é organizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). O evento reuniu gestores, técnicos e pesquisadores que atuam no combate à doença no país.

Durante a capacitação, o responsável técnico pelo Programa de Eliminação da Malária, da SVSA/MS, Cássio Peterka, ressaltou que a oficina não tem como objetivo promover o financiamento, mas sim identificar as necessidades e apresentar aos parceiros.

“As parcerias, na maioria das vezes, são técnicas para mostrar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Brasil e assim avançar nas questões de financiamento”, comentou Cássio.

Para a diretora presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, presente no evento e acompanhada pela equipe especializada do órgão, o encontro proporcionou interligar diferentes segmentos que trabalham no controle e eliminação da doença.

“A discussão com olhares diferentes no âmbito de pesquisa, serviço e gestão foi enriquecedora, pois buscamos por meio do diálogo, iniciativas integradas para alcançarmos resultados diferentes com foco na eliminação da malária na região amazônica”, disse a diretora, Tatyana.

Para a pesquisadora, Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard, é fundamental que a academia entenda o seu papel voltado para a capacitação, e aproveitar a expertise do Brasil, que tem especialistas para serem os líderes em treinamentos voltados para malária nas américas.

“Esse processo estimula a geração do conhecimento colaborativo, como também, pode otimizar os processos e desta forma melhorar na ponta”, destacou a pesquisadora Márcia, durante a reunião.

Ao todo, participaram do encontro 80 representantes nacionais de serviços e pesquisa que atuam no país para a eliminação da malária até 2035.

Redação AM POST