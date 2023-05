Representantes dos profissionais de educação participam de reunião de intermediação na Aleam

Redação AM POST*

Nesta quarta-feira (17), houve uma reunião de intermediação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), entre os representantes da categoria de educação do Estado e os deputados da Casa Legislativa. Os profissionais realizam protesto nesta manhã na frente da Aleam.

Na reunião de acordo, ficou conciliado os encaminhamentos para que uma comissão de deputados participe de um encontro com o Poder Executivo. Além disso, na quinta-feira (18) haverá uma reunião com todos os profissionais da categoria de educação, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam), Associação dos Administrativos da Educação do Estado do Amazonas (AVAMSEG-AM) e secretários do Governo do Amazonas.

A greve dos trabalhadores da rede pública estadual de ensino se deu pela reivindicação da data-base 2023 dos profissionais da Secretaria de Educação e Desporto Escolar (Seduc). Com isso, a classe solicita, ao Governo do Estado, o reajuste salarial de 25%.