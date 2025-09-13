A notícia que atravessa o Brasil!

Residência em Cardiologia da UEA promove simpósio sobre emergências cardiovasculares

O evento foi organizado pela terceira turma da residência, com apoio dos preceptores.

Por Bruno Pacheco

13/09/2025 às 12:53

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizou, neste sábado, 13, o 1° Simpósio de Emergências Cardiológicas da Residência em Cardiologia, no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA). O evento foi organizado pela terceira turma da residência, com apoio dos preceptores, reforçando o compromisso da instituição com a formação médica de excelência e com o aprimoramento contínuo do atendimento cardiovascular.

Ao longo do dia, médicos residentes, ex-residentes e profissionais egressos participaram de palestras e discussões sobre temas essenciais para a prática clínica nas emergências cardiológicas. O encontro teve como objetivo atualizar protocolos, debater experiências e fortalecer a integração entre diferentes gerações da residência.

Leia mais: UEA lança AldTec para acelerar transformação digital na saúde da Amazônia

Na abertura do simpósio, a vice-reitora da UEA, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, ressaltou a relevância da iniciativa. “É uma honra e uma satisfação essa iniciativa tomada pela turma de realizar esse simpósio. Eles entendem, dentro da residência, a importância dessa reciclagem. Todos os anos temos atualizações americanas, europeias, brasileiras e não podemos ficar de fora disso. Parabenizo a iniciativa de todos. É fundamental ver que essa união está fazendo a diferença”, destacou.

O simpósio também evidenciou um dos principais desafios enfrentados pelos programas de residência: conciliar a intensa rotina de formação com a promoção de espaços de reciclagem e atualização. A proposta surgiu da necessidade de reunir especialistas em torno de um tema central da medicina: as doenças cardiovasculares, que seguem entre as maiores causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo.

Com a realização do evento, a Residência em Cardiologia da UEA reafirma seu papel na formação de médicos capacitados e preparados para enfrentar os desafios da saúde cardiovascular no Amazonas, promovendo a troca de conhecimento e a integração entre diferentes gerações de profissionais.

(*) Com informações da assessoria

