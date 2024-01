Resultado de edital que concede apoio cultural a blocos e bandas de Carnaval é publicado

Foi divulgado, nesta quarta-feira (24/01), o resultado final do edital que concede apoio cultural à realização de bandas e blocos de rua em todo estado do Amazonas. O resultado do edital número 01/2024 está disponível no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

Ao todo, 51 blocos de Carnaval de pequeno, médio e grande porte, tanto na capital quanto no interior, foram contemplados com o apoio cultural mencionado no edital. Foram credenciados 26 eventos de pequeno porte, 12 de médio porte, nove de grande porte e quatro no interior.

A programação do Carnaval na Floresta 2024 e outras atividades relacionadas ao período carnavalesco são organizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

No caso do edital, o apoio cultural previsto é o fornecimento de atrações musicais para os 51 eventos credenciados. Os eventos de pequeno porte reúnem até 1.000 pessoas, os de médio porte, entre 1.000 e 5.000 pessoas e os de grande porte, acima de 5.000 pessoas.

Avaliação

A avaliação das propostas levou em conta critérios como, interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, portfólio e comprovação de tempo de existência do evento carnavalesco.

As propostas foram analisadas por uma comissão técnica composta por representantes da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), designados em portaria específica, publicada no site da AADC. O resultado final da lista de bandas e blocos de rua credenciados já está disponível tanto no site da AADC quanto no Portal da Cultura.

Redação AM POST