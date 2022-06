Retorno do Festival de Parintins traz fortalecimento do setor turístico

Redação AM POST

A realização do 55º Festival Folclórico de Parintins, o maior da história após dois anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19, revela a importância do evento para o setor turístico. Segundo o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio, toda a equipe tem se empenhado para que os visitantes da ilha Tupinambarana possam aproveitar o grandioso evento.

“Parintins possui atrativos turísticos fantásticos que, durante a época do festival folclórico, são visitados por milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, fortalecendo, assim, o desenvolvimento do turismo, além de gerar emprego e renda no município. Por isso, o retorno deste evento traz o fortalecimento do setor”, afirmou Sampaio.

Para o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), Doreni Caramori, o setor de turismo e eventos está com uma demanda reprimida, já que as comunidades, o setor e a cadeia produtiva de eventos ficou suspensa por dois anos.

“Numa festa que já é superlativa, que é o caso de Parintins, essa demanda é ainda maior. Nós estamos vivendo um choque e uma euforia nunca vista neste festival. Estão de parabéns a cidade de Parintins, todo mundo que está envolvido nessa festa, Governo do Amazonas que promove isso e nós estamos muito satisfeitos de aqui estar”, ressaltou.

Já a diretora-presidente da concessionária Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca que o festival é importante para a região e que precisa ultrapassar as fronteiras do Amazonas. “É incrível ver o movimento que esse evento gera, a energia das pessoas, a alegria de estar aqui depois de tanto tempo isolado, longe, e agora conectado com a terra, com a história do lugar, com a nossa herança, com a nossa história, é muito emocionante”, disse.