Reunião ajusta últimos detalhes antes do início do 55º Festival Folclórico de Parintins

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coordenou, na manhã desta sexta-feira (24/06) a última reunião para o alinhamento das ações dos órgãos das esferas municipal, estadual e federal envolvidos na operação Parintins 2022 antes do início do Festival Folclórico.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as reuniões iniciaram na última terça-feira (21/06) e, nesta sexta-feira, elas foram mais voltadas para as ações durante os três dias de festival. “Acertamos vários detalhes, ajustamos atividades que vão ser feitas e, a partir de agora, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) será devidamente ativado para monitorar os três dias de festa”, explicou o general.

Segundo o juiz de direito Lucas Couto Bezerra, do Juizado da Infância e Juventude de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), não será permitida a entrada de crianças menores de 10 anos nas arquibancadas onde a entrada é gratuita nos dias do Festival Folclórico. Nas demais áreas do Bumbódromo, a entrada de crianças e adolescentes está condicionada a alguns requisitos.

“Elas (crianças e adolescentes) devem estar acompanhadas de pai e mãe; maiores de 14 anos até 18 anos incompletos podem estar sozinhos desde que autorizados pelos pais com firma reconhecida”, explicou o juiz.