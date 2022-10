Ribeirinha picada por cobra venenosa é transportada em helicóptero da Marinha para Manaus

Redação AM POST

Nesta quinta-feira, 6 de outubro, a equipe do SAMU Manaus acionou o 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), subordinado ao Comando do 9º Distrito Naval, após uma mulher sofrer uma picada por cobra venenosa na Comunidade Monte Sinai do Igarapé Açú (AM). Com o agravamento do quadro a utilização da aeronave em apoio à remoção foi necessária, em razão da dificuldade de acesso à localidade por via terrestre e o tempo despendido no transporte por embarcação, podendo não ser suficiente para salvar a vítima.

Continua depois da Publicidade

A ribeirinha foi removida por embarcação até a Unidade Básica de Saúde da Comunidade Santa Maria, mais próxima à Manaus, a fim de reduzir o tempo de voo da aeronave.

O resgate, acompanhado de uma médica e uma enfermeira do SAMU, foi realizado com sucesso. O pouso em Manaus (AM) ocorreu na Vila Olímpica, onde houve a transferência da Paciente para uma UTI móvel do SAMU, que se

encarregou do atendimento e encaminhamento para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado.