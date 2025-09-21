Ribeirinhos contestam versão de Ronaldo Tiradentes e acusam imprudência de empresário em acidente no Rio Negro

Notícias do Amazonas – O acidente fluvial envolvendo o empresário Robson Tiradentes, ocorrido na noite de sábado (20) na comunidade de Acajatuba, em Iranduba, continua gerando controvérsia. Após a família Tiradentes divulgar nota afirmando que Robson sofreu fraturas no rosto e na bacia após colidir com uma canoa sem iluminação, moradores ribeirinhos se manifestaram nas redes sociais contestando a versão apresentada pelo irmão do empresário, o apresentador Ronaldo Tiradentes.

Os corpos do casal desaparecido e a criança foram encontrados ainda nesta tarde.

Contestação dos ribeirinhos

Em vídeo, um morador da comunidade rebateu a acusação de que o dono da canoa teria fugido sem prestar socorro. Ele classificou o episódio como resultado de imprudência de Robson.

“Existe o acidente, existe a imprudência. O cara sai de jet ski, de noite, em alta velocidade, e faz isso aqui: deixa três vítimas, um pai de família, uma mãe de 37 anos e uma criança de sete meses. E o irmão dele ainda fala que não prestaram socorro. Como prestar socorro se as vítimas foram atingidas?”, disse o ribeirinho.

O homem citou as vítimas: um pescador de 42 anos, a esposa e a filha bebê do casal, que estariam a bordo da embarcação no momento do acidente.

A versão da família Tiradentes

Na nota divulgada neste domingo (21), a família de Robson informou que o empresário foi encaminhado a um hospital e deve passar por cirurgia. O comunicado relata que o acidente ocorreu durante buscas por um bote que havia se soltado devido à correnteza.

Segundo Ronaldo Tiradentes, a canoa não tinha iluminação e o dono teria abandonado o local após a colisão. Ainda de acordo com a nota, mesmo feridos, Robson e um morador que o acompanhava conseguiram nadar até a margem graças ao uso de coletes salva-vidas.

Nota na íntegra

Caros amigos,

Meu irmão Robson Tiradentes sofreu um acidente de jet ski, por volta da 22 horas de ontem.

A fatalidade, infelizmente, foi precedida de vários acontecimentos.

Por volta das 14:30, Robson, a mulher e uma filha seguiam do Tarumã, em direção a Praia do Iluminado.

Nas proximidades do Açutuba, o jet ski apresentou um problema mecânico.

Robson, a mulher e a filha foram resgatados por um bote conduzido por amigos, que ajudaram no conserto da motonáutica.

Prosseguindo viagem para o Iluminado, Robson e o comandante do bote que foi lhe prestar socorro, erraram o caminho e entraram no Lago Acajatuba. Era começo da noite de ontem.

Neste momento, uma outra pane interrompeu a viagem. Desta vez, foi o bote que conduzia a mulher a filha do meu irmão.

Já noite, Robson saiu em busca de um mecânico para consertar o bote. Ao retornar ao mesmo local, o bote não estava mais ali, porque, à deriva, foi deslocado pela correnteza e pelo vento.

Com a ajuda de um morador do Lago Acajatuba, Robson saiu procurando pelo bote desaparecido, momento em que chocou-se com uma canoa sem iluminação.

Num primeiro momento tomamos conhecimento que o dono da canoa envolvida no acidente teria fugido sem prestar socorro ao meu irmão e ao morador da área que ajudava nas buscas do bote desaparecido.

Mesmo bastante feridos, mas de coletes salva vidas, os dois conseguiram nadar até a margem do lago onde foram socorridos.

Somente agora de manhã, tomamos conhecimento que o bote envolvido no acidente transportava outras pessoas.

A família espera que uma perícia possa ajudar a esclarecer os fatos até agora muito confusos.

Meu irmão Robson sofreu fraturas no rosto e na bacia e será operado agora a tarde.

Eu e minha família estamos em orações por todos os envolvidos.

Circunstâncias ainda confusas

O caso está cercado de dúvidas. De acordo com a família, o acidente foi precedido por uma série de contratempos durante o dia: o jet ski de Robson teria apresentado problemas mecânicos, seguido de nova pane em um bote que transportava sua esposa e filha.