Rio Negro atinge marca de 29m77cm e chega a segunda maior cheia da história

Redação AM POST

Devido às chuvas constantes, nível das águas do Rio Negro subiu mais três centímetros e já se iguala à segunda maior cheia no Estado, registrada em 2009 com a marca de 29 metros e 77 centímetros.

De acordo com pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, as águas continuam subindo e a cota pode ultrapassar 30 metros e 30 centímetros. Para bater o recorde de 2012, só restam 20 centímetros para 29,97 metros.

Como medida protetiva para tentar conter o avanço das águas, sacos com areia serão usados para erguer uma barricada na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro da Capital. A prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por 90 dias.