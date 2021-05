Rio Negro atinge marca histórica de 29,97 metros

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Rio Negro alcançou neste domingo (30) a marca de 29,97 metros, fazendo com que a cheia deste ano se iguale ao recorde histórico de 2012 em Manaus. Ontem (29), o rio permaneceu estável e neste domingo, subiu 2 centímetros.

A situação tem feito comerciantes, pedestres e veículos, agora precisarem arrumar espaço para lidar também com uma água que invade pouco a pouco ruas e avenidas do centro da capital.

Em março, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) chegou a fazer uma previsão e disse que o Rio Negro ultrapassaria os 29 metros. Mas, parece que com o decorrer do tempo, o rio resolveu subir um pouco mais.

Segundo especialistas as causas disso são as fortes chuvas na bacia do Rio Negro e variação climática nos oceanos. Cheias recorrentes: Das 11 maiores cheias enfrentadas pelo estado, sete ocorreram desde 2009.

Em todo o Amazonas, dos 62 municípios do estado, 58 já foram afetados pela cheia.

