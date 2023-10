Rio Solimões sobe 6 cm em Tabatinga neste dia 10

Notícia do Amazonas – Na região da tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, uma notícia traz alívio em meio a uma situação crítica. O rio Solimões, que é um dos principais afluentes do rio Amazonas, registrou um aumento de 6 centímetros no dia 10 de outubro.

Essa informação, embora represente um aumento modesto, é recebida com alegria, uma vez que o estado do Amazonas está enfrentando uma situação de emergência devido à vazante dos rios e à estiagem severa.

O secretário Serafim Corrêa, representante do Governo do Estado, compartilhou essa notícia positiva. O rio Solimões é de grande importância na região, pois se encontra com o rio Negro em frente a Manaus, formando o rio Amazonas, o principal canal que liga os municípios à capital.

Por outro lado, o rio Negro continua a apresentar uma redução diária de cerca de 12 centímetros em seu nível. Isso o coloca no caminho para enfrentar uma das secas mais severas de sua história.

Redação AM POST