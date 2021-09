Roberto Cidade aciona o Dnit para recuperar trecho da BR-319 que rompeu

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após trecho do quilômetro 118 da BR-319 ceder e criar uma cratera na pista nesta sexta-feira (24), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), enviou requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) solicitando reparo imediato na rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO).

No documento, o parlamentar pede, ainda, que o Dnit inspecione outros trechos da via a fim de prevenir possíveis problemas no futuro.

“A estrada foi interditada mais uma vez, prejudicando os moradores daquele área e pessoas que transitam pela rodovia. Solicitei, também, que o Dnit faça uma inspeção na estrada para identificar outros pontos de risco, porque já é a segunda vez que acontecem problemas como este na BR-319 nos últimos tempos”, afirmou o deputado.

Esta é a segunda vez, em pouco mais de um mês, que a BR-319 apresenta problemas. Em 23 de agosto, uma cratera se abriu e interditou a rodovia na altura do quilômetro 29.