Roberto Cidade apresenta projeto para criar o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre as Mulheres

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou, nesta terça-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, um Projeto de Lei (PL) que visa criar o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre as Mulheres.

A propositura tem como principal finalidade promover o debate sobre o assunto e garantir que mulheres que fazem uso excessivo de bebida alcoólica tenham um acompanhamento específico por parte do poder público.

Segundo o deputado, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em pouco mais de uma década, o consumo de álcool pela população feminina cresceu aproximadamente 30%. Por isso, na avaliação do parlamentar, é preciso que haja uma assistência personalizada ao público.

“Os Alcoólicos Anônimos são predominantemente frequentados por homens, o que acaba afastando as mulheres das reuniões, que ficam, então, sem esse acompanhamento. E isso é muito ruim. Por isso, criar política pública voltada especificamente ao público feminino facilitará ações do Poder Público no sentido de acompanhar e tratar essas mulheres”, afirmou.

Semana contra o alcoolismo

A propositura prevê, também, que seja criada a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo, a ser realizada na semana do dia 18 de Fevereiro, quando se celebra o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo.

De acordo com o PL, o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre as Mulheres será desenvolvido pelas Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) e da Secretaria de Estado de Justiça, Diretos Humanos e Cidadania (Sejusc).