Roberto Cidade apresenta requerimento à Seduc solicitando construção de escola na Vila do Jacaré, em Manacapuru

Para fortalecer a educação na área rural da Região Metropolitana, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), solicitou à Secretaria de Estado de Educação (Seduc) a construção de uma escola estadual na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, município de Manacapuru (a 101 km de Manaus).

Conforme o parlamentar, a Vila do Jacaré sedia continuamente cursos tecnológicos realizados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). No entanto, ainda carece de uma escola estadual que disponha de estrutura adequada para atender, diariamente, as 822 crianças e jovens em idade escolar residentes na localidade.

“As escolas estaduais instaladas em comunidades do interior do Estado são de grande importância para o fortalecimento da educação básica e para geração de mão de obra qualificada. A instalação de uma unidade escolar na Comunidade Nossa Senhora do Carmo vai permitir que os alunos tenham educação de qualidade sem quem precisem se deslocar para outras cidades para terem acesso ao ensino. Vai ser bom para os alunos e também para o Poder Público, que hoje custeia o transporte desses alunos para outras localidades”, afirmou.

A indicação para construção de uma unidade de ensino na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, zona rural de Manacapuru, foi encaminhada à titular da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), Kuka Chaves. “Não tenho dúvidas de que, se houver a possibilidade, essa demanda será atendida. Reforço a solicitação, desde já agradecendo pela sensibilidade e receptividade da secretária Kuka”, disse.