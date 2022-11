Roberto Cidade avalia positivamente participação na 25ª Conferência da Unale e parabeniza por conquista do Prêmio Assembleia Cidadã

Redação AM POST

“A Assembleia Legislativa do Amazonas sai ainda mais fortalecida e capacitada da Unale, que nos rendeu, além de reconhecimento por meio da premiação concedida, instrumentos e ideias sobre iniciativas que podem contribuir com melhorias importantes para a nossa Casa Legislativa. Foi um momento de troca de experiências, integração e despertar de novas ideias para melhorar nossos projetos e aproximar a população do poder legislativo”, afirmou o presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), durante o encerramento da 25ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Recife (PE).

A Assembleia do Amazonas foi premiada na categoria Atendimento ao Cidadão, com o projeto “Ação Empreendedora no Amazonas”, que é executado pela Frente Parlamentar Estadual de Apoio as Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Frempeei). De acordo com o presidente da Casa, todas as iniciativas que aproximam o parlamento da população merecem o apoio dos deputados. Cidade parabenizou ainda o deputado Adjuto Afonso (UB), presidente da Frempeei, pela vitória.

“A Aleam, por meio da Frempeei, se torna bicampeão na Unale com iniciativas que aproximam, capacitam e geram oportunidades ao cidadão. Parabenizo a todos os servidores, diretorias e parlamentares que não medem esforços para colocar as iniciativas em prática. Que, além de proporcionar um ambiente melhor para o servidor, torna o trabalho mais eficiente para o cidadão. Que tenhamos ainda mais projetos, em vários segmentos, implantados com sucesso”, falou.

O presidente da Frente de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, deputado Adjuto Afonso agradeceu ao presidente Assembleia Legislativa, pelo incentivo sempre dispensado à Frempeei. “Agradeço ao presidente Cidade, à mesa diretora da Assembleia, a todas as diretorias e servidores que não medem esforços para que os projetos sejam colocados em prática e expandidos. É gratificante saber que estamos ajudando as pessoas”, disse o parlamentar.

A Assembleia do Amazonas, nesta categoria, concorria com as Assembleias Legislativas do Ceará e Paraná. O Prêmio Assembleia Cidadã é uma iniciativa da Unale, com o objetivo de incentivar políticas públicas para o bem-estar da sociedade e o fortalecimento dos estados-membros da Federação alinhados à modernização dos serviços legislativos prestados.

O projeto

Em 2017, a Frempeei iniciou, de forma pioneira, uma ação de atendimento sobre empreendedorismo em diversos bairros periféricos de Manaus em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Escola do Legislativo.

As atividades consistem em orientação, formalização e capacitação dos empreendedores, deixando-os aptos a solicitarem linhas de crédito para expandirem seus negócios. Mais de dois mil atendimentos já foram realizados.