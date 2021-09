Roberto Cidade cobra do Dnit previsão de asfaltamento do Ramal da Democracia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), encaminhou, nesta quarta-feira (8), requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cobrando uma previsão para a recuperação dos 84 quilômetros do Ramal da Democracia, na BR-174, ao sul do Estado.

A solicitação foi formalizada após pedido de cinco vereadores do município de Manicoré, que na semana passada estiveram em Manaus em busca de apoio do presidente da Aleam para resolução do problema.

“Os vereadores de Manicoré vieram a Manaus na semana passada me pedindo ajuda e eu prontamente me coloquei à disposição. Agora, no verão, é o melhor momento para que o Dnit asfalte o Ramal da Democracia, que é de fundamental importância para economia de Manicoré”, destacou o deputado.

Ramal

O Ramal da Democracia fica na BR-174 e liga o município à BR-319, sendo a principal via para o escoamento da produção dos agricultores de Manicoré.

São 84 quilometros de pista e pontes, que se sobrepõem aos rios Amapá e Matupiri e ao Igarapé do Jatuarana.