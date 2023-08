Roberto Cidade cobra plano de contingenciamento da Defesa Civil e Amazonas Energia para vazante 2023

Diante das projeções para a vazante 2023, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apresentou requerimentos à Defesa Civil do Estado e à Amazonas Energia para que apresentem os planos de contingenciamento para minimizar os danos para a população.

Com a restrição da navegação noturna pela Marinha do Brasil, devido aos bancos de areia e outros obstáculos, os suprimentos têm enfrentado atrasos para chegar às cidades. Além disso, no começo da semana, a empresa Amazonas Energia comunicou enfrentar desafios na distribuição do diesel utilizado para abastecer as usinas termoelétricas.

“A elaboração e execução de um plano de contingência específico para o período de vazante é crucial, pois pode ajudar a identificar e antecipar os desafios que as comunidades enfrentarão durante essa época. Isso permite que a Defesa Civil e o Governo do Estado estejam preparados para responder, de forma eficaz e coordenada, mitigando os impactos negativos e garantindo a segurança das populações afetadas”, disse o parlamentar.

Cidade também enviou um requerimento para Amazonas Energia para obter informações sobre as medidas que a empresa pretende adotar durante a redução do nível dos rios. A concessionária de energia comunicou recentemente que alguns municípios podem enfrentar escassez de diesel, item essencial para o funcionamento das usinas hidrelétricas, o que pode resultar em racionamento de energia.

“Encaminhamos também requerimento para a Amazonas Energia, para saber se há alternativas para evitar o desabastecimento de energia elétrica nos municípios do interior. Sabemos que existem dificuldades enormes para fazer chegar o combustível que abastece as hidrelétricas, mas é imprescindível que se busque alternativas para evitar mais danos à população”, argumentou Cidade.

De acordo com a Defesa Civil do estado, a seca dos rios já afeta 24 cidades, sendo que os municípios de Benjamin Constant e Envira se encontram em situação de emergência. Além deles, outros 14 estão em situação de alerta e oito em situação de atenção.

Conforme a Defesa Civil, os municípios afetados até o momento são:

• Situação de Emergência: Benjamin Constant e Envira.

• Situação de Atenção: Humaitá, Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã; Uarini e Tefé; Lábrea e Canutama.

• Situação de Alerta: Guajará, Ipixuna, Itamarati, Eirunepé, Carauari e Juruá; Boca do Acre e Pauini; Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Redação AM POST