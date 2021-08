Roberto Cidade comanda reunião para debater regulamentação do transporte hidroviário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (12), o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), anunciou que na próxima segunda-feira (16), fará uma reunião para debater o projeto de lei do Governo que regulamenta o transporte hidroviário no Estado. Na ocasião, estarão presentes representantes do setor e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam).

Segundo o parlamentar, a reunião foi acordada com a Comissão de Transporte da Aleam – presidida pelo deputado Felipe Souza (Patriota) – e servirá para fazer os últimos ajustes no projeto, a ser votado no plenário na próxima quarta-feira (18). “Na próxima quarta vamos votar esse projeto e destravar esse setor tão importante para o Estado do Amazonas. Nós somos o único estado do Norte que não tem isso regulamentado”, afirmou Cidade.

Rodovia AM-010

O presidente da Aleam destacou, ainda, o início das obras na rodovia AM-010. De acordo com o parlamentar, a estrada vai beneficiar os municípios da Região Metropolitana. “Essa obra, se ficar pronta, se não for que nem a Manaus-Manacapuru que já está há a 11 anos sem aprontar, com certeza vai dar muito suporte para Itacoatiara, Silves, Itapiranga e demais municípios. Aproveito para parabenizar o senador Omar Aziz pela destinação de emenda de R$ 200 milhões, a maior destinada para o Estado do Amazonas”, concluiu.