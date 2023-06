Roberto Cidade comemora elevação da Prelazia de Borba à condição de Diocese

Identificado com a região da Madeira e entusiasta dos festejos que movem a religiosidade e a economia no interior do Amazonas, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), comemora a elevação da Prelazia de Borba à condição de Diocese.

A determinação, que partiu do Papa Francisco em 18 de novembro de 2022, será cumprida efetivamente neste domingo, 25/6, às 9h, na Basílica de Santo Antônio, durante a Celebração Eucarística de Elevação da Diocese de Borba. Na ocasião também será dado posse ao 1º Bispo Diocesano, Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva.

“Sou filho da região do Madeira, meus pais e tios construíram suas vidas subindo e descendo aquelas águas, e me alegra saber que algo assim está acontecendo. Uma das coisas mais importantes para um povo é a sua religiosidade, o respeito às suas crenças e este momento, de elevação à Diocese, é um desses momentos. Me congratulo com o povo de Borba e parabenizo a Igreja Católica por essa elevação”, disse Cidade.

A elevação da Prelazia de Borba à condição de Diocese também faz parte das comemorações pelo aniversário de 60 anos da igreja do padroeiro do município, que foi erguida em 1963. “A elevação da Prelazia territorial de Borba à Diocese é também um grande presente comemorativo aos 60 anos de existência da igreja. São 60 anos servindo e comunicando o Evangelho”, completou.

Além de Borba, a Diocese compreende as áreas missionárias dos municípios de Autazes, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã.

Redação AM POST*