Roberto Cidade comemora notícia de implantação de montadora de veículos elétricos na ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, comemorou, nesta terça-feira (29), o anúncio da empresa brasileira Multilaser, de produtos eletrônicos, que se prepara para ser a primeira montadora de veículos totalmente elétricos, instalada na Zona Franca de Manaus. “Essa notícia é excelente para nós. Além da geração de empregos, a questão da sustentabilidade está de acordo com o que queremos para a preservação do planeta às futuras gerações”, disse o parlamentar em suas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

A manifestação de Cidade diz respeito a um comunicado da multinacional feito aos investidores da companhia, após a compra da startup Watts Mobilidade. No anúncio, a empresa fala também sobre a intenção de ampliação da capilaridade comercial e de assistência técnica da Watts, que já conta com uma rede de lojas e concessionárias presente em 10 estados e no Distrito Federal.

“São diversos os motivos que me deixam felizes com essa notícia. Primeiro, os empregos gerados vão criar novas oportunidades para os amazonenses. Segundo, o fortalecimento do nosso parque industrial que enfrenta uma grande batalha para a manutenção do modelo econômico. E por fim, mas não menos importante, a questão da mobilidade com produtos sustentáveis, promovendo a diminuição do uso de gasolina, essencial para a preservação da floresta e do planeta”, afirmou o presidente da Aleam.

Segundo o CEO da Watts, Rodrigo Gomes, mesmo após a fusão, a empresa continuará à frente do negócio e a perspectiva é de ampliar a escala de produção, que passará a ser feita em Manaus. A produção no Polo Industrial deverá se concentrar na fabricação de motos elétricas, no modelo Watts E-125, que tem autonomia de 150 quilômetros e pode alcançar 100 km/hora. Comparado a motocicletas com combustão de 125cc, se destaca por não emitir gases poluentes e nem ruídos, a partir de duas baterias de lítio de 72V e 35ah, totalmente removíveis e independentes. A Multilaser atua em Manaus desde 2017.