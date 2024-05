Roberto Cidade destaca importância da Procuradoria da Mulher da Aleam durante certificação do projeto ‘Procuradoras Legais’

Para colaborar com o empoderamento feminino e com a ampliação de conhecimento sobre direitos e deveres, a Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), entregou nesta terça-feira, 14/5, a 70 lideranças femininas da zona Norte de Manaus, um certificado de conclusão do projeto “Procuradoras Legais”. A iniciativa da Procuradoria da Mulher, liderada pela deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), tem o apoio e a colaboração do deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente do Legislativo Estadual.

“Esse é um projeto belíssimo e que precisa ser implementado em todos os 63 bairros de Manaus e, depois, ser expandido para todos os municípios do interior do Amazonas. É preciso preparar as mulheres para que possam ser multiplicadoras de informações que garantam novas perspectivas de vida e de futuro às vítimas de violência. O que a gente puder fazer para colaborar com o projeto e para diminuir os índices de violência, a Assembleia estará empenhada em colaborar”, declarou Cidade.

PUBLICIDADE

O projeto “Procuradoras Legais” tem objetivo de difundir o conhecimento sobre os direitos das mulheres, explicar o trabalho desenvolvido pela rede de proteção e, sobretudo, informar e capacitar lideranças sobre como elas podem acessar aos serviços ofertados pela Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, que atua em parceria com órgãos como a Defensoria Pública do Estado (DPE), Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual (MPE/AM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

“Ver a Assembleia Legislativa contribuir com a vida de vocês, para que tenham qualidade de vida, assessoria digna, condições de sustentar a família de vocês, ter creche, nos enche de alegria e orgulho. Fico honrado em participar desse projeto e tenham certeza de que enquanto eu estiver na vida pública, a bandeira das mulheres sempre vai fazer parte do meu mandato. Quero sempre poder contribuir com a luta de vocês, que deve ser a de todos nós”, reforçou o deputado presidente.

A primeira turma de lideranças femininas, que foi certificada nesta terça-feira, vai trabalhar em conjunto com o Poder Legislativo na luta pela garantia de direitos das mulheres e no combate à violência doméstica e familiar, ao estupro, à importunação e ao assédio sexual em bairros da zona Norte de Manaus.

PUBLICIDADE

“O projeto ‘Procuradoras Legais’ é a extensão da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam nos bairros e nas comunidades da capital e do interior. Nessa primeira etapa, capacitamos mulheres do Parque São Pedro, Jesus Me Deu, Novo Israel, Santa Etelvina, Santa Marta, Terra Nova, Lago Azul e outros bairros da zona Norte. A ideia é que essas lideranças sejam porta-vozes do combate à violência doméstica e outras formas de violência contra a mulher em suas áreas de atuação e influência”, explicou a deputada.