Roberto Cidade entrega equipamentos para o SPA do São Raimundo adquiridos através de emenda

Redação AM POST

Dois carros de emergência, três camas hospitalares, três cadeiras de rodas, dois oxímetros de pulso, quatro aventais de chumbo e um aparelho de raio x. Esses são os equipamentos que o SPA do São Raimundo recebeu por meio de uma emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV). A solenidade de entrega dos itens foi realizada nesta quinta-feira (18) na unidade de saúde.

De acordo com Roberto Cidade, a saúde tem atenção especial em seu mandato. O presidente ressaltou ainda que a ajuda ao SPA do São Raimundo vai beneficiar também os moradores dos bairros adjacentes.

“Estou muito feliz em estar fazendo essa entrega de forma simbólica neste SPA, que não atende apenas o São Raimundo, mas os bairros da Glória, Santo Antônio, Aparecida e até o município de Iranduba. E esses equipamentos estão ajudando a salvar vidas”, disse.

Cidade destacou também que no atual momento que a saúde passa, por causa da pandemia, se fazem necessárias ações concretas dos agentes políticos, bem como, do Poder Executivo. “Precisamos que nossas emendas para a área da saúde sejam atendidas pelo Executivo, para que possamos equipar melhor outros hospitais da Capital e do interior também”, pontuou.

O Secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, agradeceu ao Presidente pela sensibilidade em ajudar a saúde neste momento tão difícil.“Esses equipamentos que já estão sendo utilizados, estão ajudando a salvar muitas vidas e por isso, nós agradecemos o presidente da Aleam”, ressaltou.

Segundo a diretora do SPA do São Raimundo, Dayanna Cerquinho, com a pandemia do novo coronavírus, o número de exames aumentou significativamente nos últimos dois meses e destacou que a aquisição do aparelho de raio x foi de suma importância para a unidade hospitalar.

“Estamos extremamente agradecidos, pois as aquisições foram muito valiosas. O equipamento de raio x auxilia no diagnóstico e controle das patologias dos pacientes, sobretudo neste cenário de pandemia. Nos últimos dois meses, a unidade realizou cerca de 1,3 mil exames. A aquisição deste aparelho em conjunto com as vestimentas de proteção radiológica, camas hospitalares e as cadeiras de rodas, feita por meio da emenda do deputado Roberto Cidade contribui para um atendimento mais humanizado, principalmente no acolhimento. Ou seja, todos os usuários do SPA São Raimundo passaram a ser melhor assistidos”, destacou.