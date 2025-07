Roberto Cidade minimiza escândalo da carne de ouro e é criticado novamente: “porque mandou retirar dos portais?”

Notícias do Amazonas – Depois da forte repercussão negativa nas redes sociais e na imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), decidiu se pronunciar em entrevista ao Portal do Holanda nesta segunda-feira (28/7) sobre o vídeo em que aparece comendo uma carne folheada a ouro no restaurante de luxo do chef internacional Nusret Gökçe, o Salt Bae, na ilha de Mykonos, na Grécia. O parlamentar tentou minimizar o episódio, classificando o momento como “momento de lazer” e destacando que estava em viagem de lua de mel.

O vídeo, que viralizou nas redes, mostra Cidade interagindo com o chef turco, famoso por seu estilo performático ao servir cortes de carne banhados em ouro. O local atrai milionários e celebridades, e já recebeu nomes como Ronaldo Fenômeno e Gabriel Jesus, o que reforça a imagem de ostentação associada ao espaço. Diante disso, o episódio gerou indignação entre internautas e críticas sobre o comportamento do deputado, especialmente considerando o contexto social e econômico do Amazonas.

PUBLICIDADE

Tentando conter o desgaste da imagem pública, Cidade alegou surpresa com a repercussão. “As pessoas que nunca viram ficaram assim: ‘o que é isso, o que aconteceu?’. Ali é um churrasco que é folheado com uma coisa de dourado, com uma apresentação do restaurante que foram ali. Uma pessoa que é muito conhecida e tem mais de 52 milhões de seguidores, que é o dono do restaurante, esteve ali comigo, fez aquele vídeo. Inclusive no momento eu pensei que era foto. Naquele momento não pensei que iria acontecer essa situação”, justificou.

A tentativa de naturalizar a cena não impediu que a indignação se espalhasse em novos comentários de portais que divulgaram a resposta do deputado. “Se não tem nada de errado, porque mandou retirar dos portais?”, questionou um internauta. “Deputado os hospitais estão abandonados, o seu trabalho mesmo nunca fez”, disse outro.