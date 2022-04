Roberto Cidade participa de entrega de Comenda à ex-vereadora de Barreirinha, Nazaré Aquino Seixas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A convite do prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas e do presidente da Câmara Municipal, Ronan Barbosa, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve nesta segunda-feira (25) no município para participar da solenidade de entrega do Diploma de Cidadão Benemérito de Barreirinha à ex-vereadora, Maria de Nazaré Aquino Seixas.

“Me sinto feliz e honrado por participar dessa justa homenagem à matriarca da família Seixas. A dona Nazaré é uma guerreira, é uma pessoa que tem um legado como vereadora e como cidadã de Barreirinha. Tenho certeza de que foi ela quem conduziu o ex-prefeito Gilvan Seixas e que hoje também auxilia o meu amigo Glenio em suas decisões. Aos 95 anos, a dona Nazaré está saudável, lúcida e segue contribuindo com Barreirinha. Dona Nazaré, admiro a sua família e a sua história. Parabéns pelo legado”, afirmou.

Durante a solenidade realizada na Câmara Municipal de Barreirinha, o presidente Roberto Cidade relembrou a participação dos 11 parlamentares municipais no 2º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas (Feclam), realizado pela Aleam nos dias 19 e 20 deste mês.

“A Câmara Municipal de Barreirinha ficou como segunda colocada no Feclam, no ranking da premiação que criamos para ajudar os parlamentos municipais a melhorarem suas estruturas, e ganhou um prêmio de R$ 10 mil. Com certeza, além do aprendizado, esse prêmio vai conseguir melhorar a estrutura de trabalho para os vereadores”, disse.

Cidade relembrou ainda o valor de R$ 1 milhão em emendas parlamentares que foram enviadas por ele para Barreirinha para auxiliar o município na atenção à saúde. “Já destinei, em emendas, R$ 1 milhão para a saúde do município. Esse valor, com certeza, ajudou a salvar muitas vidas. À população de Barreirinha quero dizer que vocês tenham certeza de que tem um representante na Assembleia que vai lutar, todos os dias, para tentar melhorarmos a vida nesse município”, falou.

O parlamentar defendeu ainda a necessidade de que os municípios mais afastados da região Metropolitana de Manaus recebam maior atenção por parte dos deputados estaduais. “Defendo que temos que dar mais oportunidades aos municípios médios e pequenos do nosso Estado. Tenham certeza de que terão um defensor dessa bandeira na Assembleia Legislativa. Priorizando os médios e os pequenos, todos os municípios do Estado vão crescer da mesma forma e, consequentemente, os cidadãos terão mais qualidade de vida e oportunidades. Estou na Assembleia empenhado a ajudar o nosso amazonas a crescer”, finalizou.