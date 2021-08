Roberto Cidade participa de entrega de escolas em comunidades rurais de Maués

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Cumprindo agenda no interior do estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), participou da entrega de escolas municipais em cinco comunidades rurais de Maués, ao lado do prefeito Júnior Leite (PSC) e do deputado Federal Sidney Leite (PSD).

“É extremamente gratificante a gente ver essas escolas sendo entregues aos moradores das comunidades de Maués. É isso é muito importante. Dessa forma, sabemos que os alunos vão receber um ensino de qualidade”, destacou o parlamentar, na entrega da Escola Municipal São Raimundo II, na comunidade Igarapé do Chico.

Ainda na noite de sexta-feira, 27, Roberto Cidade participou da entrega de equipamentos para a maternidade do Hospital Raimunda Francisca Dineli, os quais irão estruturar a sala de parto, a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) Obstétrica. O local vai receber incubadoras, berço aquecido, aparelho de fototerapia, entre outros.

“O povo de Maués tem um prefeito preocupado com a saúde da população. Em um dos momentos mais difíceis da pandemia no Amazonas, com a falta de oxigênio, Maués não passou por isso, devido ao trabalho realizado pelo prefeito que, com garra e atitude, comprou usinas de oxigênio. E eu vejo aqui hoje que os recursos de R$ 500 mil, destinados por meio de minhas emendas ao município, foram muito bem empregados”, disse.

Centro de Robótica

O prefeito Júnior Leite levou o deputado Roberto Cidade para visitar o único Centro de Robótica do Brasil com a chancela do Google e da Microsoft para o ensino.

“Aqui o estudante tem desde informática básica até aprender a fazer programação. Além dos equipamentos, eles também têm todo o suporte necessário para o ensino”, pontuou o prefeito.

Cidade destacou a importância do Centro de Robótica para a preparação do jovem maueense para o mercado de trabalho.

“Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo, esse centro de robótica é mais uma forma de preparar os jovens maueenses para esses desafios”, pontuou.

*Com informações da Assessoria de Imprensa