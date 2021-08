Roberto Cidade pede celeridade na análise do projeto que regulamenta transporte aquaviário no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante pronunciamento no Pequeno Expediente, desta terça-feira (10), ao mostrar imagens de uma balsa vinda de Porto Velho (RO) com destino a Manaus, que estava com carga acima da capacidade e virou próximo ao município de Humaitá, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), pediu celeridade na análise do Projeto de Lei Nº 44/2020, de autoria do Governo do Estado, que trata do assunto e está na Comissão de Transporte da Casa.

“É importante debatermos de uma vez por todas, regulamentar o transporte aquaviário no Amazonas. Já fizemos duas Audiências Públicas, ouvimos representantes dos municípios e do setor, e agora é o momento de avançar. Gostaria de convidar os deputados para analisarmos o projeto e destravarmos esse setor que gera emprego e renda e representa 80% do transporte entre os municípios do Amazonas”, afirmou.

De acordo com o PL em tramitação na Aleam, fica definido como transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas o serviço de navegação entre dois ou mais municípios em rios e lagos, operado por embarcações mediante pagamento de tarifas pelos usuários.

A proposta estabelece, ainda, que compete exclusivamente ao Estado do Amazonas, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), explorar diretamente, ou mediante autorização, os serviços de transporte hidroviário intermunicipal.

Audiência pública

No último dia 10 de julho, Roberto Cidade e os deputados Adjuto Afonso (PDT) e Felipe Souza (Patriota) promoveram Audiência Pública na Assembleia Legislativa, da qual participaram representantes de instituições, prefeitos e vereadores de municípios do interior, além de donos de embarcações, sindicatos e associações. Na ocasião, foram recebidas sugestões para melhoria do projeto.