Roberto Cidade preside Sessão Especial alusiva ao Dia do Líder Comunitário e reúne mil representantes da classe

Em uma Sessão Especial Solene que reuniu mais de mil líderes comunitários no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), homenageou cidadãos que servem como ponte entre as necessidades da população e o Poder Público. A sessão solicitada pelo deputado presidente foi assinada pela totalidade dos parlamentares estaduais.

“Os líderes comunitários são os síndicos de seus bairros, eles são demandados todos os dias e hoje são os grandes homenageados nessa Sessão Especial que busca valorizá-los com a entrega simbólica desses certificados, como nosso reconhecimento. Vocês são os para-choques da população nos bairros dessa Manaus que cresce de forma rápida. Ser líder comunitário não é uma tarefa fácil e hoje agradecemos pelo trabalho que executam junto à população. Mesmo sendo uma singela homenagem, desejo que todos os líderes comunitários se sintam prestigiados e homenageados pelos deputados estaduais do Amazonas”, disse Cidade.

O presidente reforçou ainda que a Assembleia Legislativa do Amazonas está sempre de portas abertas para receber as demandas das lideranças comunitárias, encaminhá-las aos entes responsáveis e cobrar a resolução daquilo que irá favorecer a população.

“A Aleam é a Casa do Povo, aqui trabalhamos para ajudar a população do nosso Estado. Aqui sou um legislador e hoje, como presidente, a gente administra essa Casa e trabalha em conjunto com os demais deputados para aprovar as leis que vão beneficiar a nossa população. Foi assim quando aprovamos o Auxílio Estadual Permanente, que beneficia 300 mil famílias, quando veio a solicitação de empréstimo para executar a maior obra de mobilidade urbana de Manaus, que é o Rapidão; quando vieram para cá os empréstimos para os programas como Prato Cheio, Passe Livre Estudantil e outros. Garanto a vocês que qualquer projeto que for beneficiar a população do Amazonas ganhará a celeridade necessária para apreciação. Sabe por que? Porque quando é realizado, quando acontece, todo mundo é beneficiado, os comunitários são beneficiados e a cidade ganha”, afirmou o deputado presidente.

Homenageados

Uma das homenageadas pelo Dia Nacional do Líder Comunitário, comemorado em 5 de maio, foi Raquel Moraes Macedo, 45, liderança da Comunidade Gilberto Mestrinho, bairro Grande Vitória, zona Leste.

“Para mim essa homenagem é um incentivo ao nosso trabalho, para que ele venha a fluir mais, que fique mais visível. O trabalho que realizamos é uma ponte, uma via de mão dupla. O líder comunitário tem que estar sempre em sintonia, de mãos dadas com o Poder Público. Essa via de mão dupla é importante tanto para um quanto para o outro. Essa homenagem é de extrema relevância para todos nós. Serve como um incentivo para que a gente possa trabalhar, desenvolver os serviços que defendemos. Que futuramente possamos estar mais visíveis para que o trabalho se desenvolva com maior fluidez, maior rapidez e assim toda a população esteja satisfeita”, falou Raquel, que há 20 anos atua como líder comunitária.

Quem também agradeceu pelo reconhecimento foi o líder comunitário há 10 anos da Comunidade do Geladinho, Águas Claras, Cidade Nova, zona Norte, Sérgio Silva Cavalcante, 40.

“Para nós que somos líderes comunitários, é muito importante receber esse reconhecimento, faz a gente se sentir com mais força para lutar pelas nossas comunidades. Luto há 10 anos na Comunidade do Geladinho e por lá a gente já conseguiu levar água, luz e o asfalto. Estou muito agradecido ao deputado Roberto Cidade por esse reconhecimento”, declarou Sérgio.

A Sessão Especial Solene contou com a presença dos deputados estaduais Alessandra Campelo (Podemos), Adjuto Afonso (UB), João Luiz (Republicanos), Carlinhos Bessa (PV), Rozenha (PMB), Felipe Souza (PRD) e Dr. Gomes (Podemos).