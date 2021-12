Roberto Cidade propõe a realização de campanha para combater o desperdício de água no Estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou, nesta semana, o Projeto de Lei (PL) 660/2021, que propõe a criação da ‘Campanha Permanente de Combate ao Desperdício de Água no Estado do Amazonas’.

A proposta prevê a realização de campanhas publicitárias, de cunho educativo, a serem divulgadas em veículos de comunicação e, também, atividades nas redes pública e privada de ensino, orientando acerca do uso consciente de água e do reaproveitamento dela. Além disso, o PL propõe estimular a instalação de sistemas de captação, armazenamento e uso de águas pluviais.

Segundo Roberto Cidade, por mais que o Amazonas seja privilegiado com o maior aquífero do mundo – o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) – é preciso lembrar que mais de dois bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Nosso papel como detentor da maior reserva de água do mundo é dar exemplo de um consumo consciente. Sem água não existe vida e tudo o que pudermos fazer para preservar esse bem preciso é válido”, destacou o deputado.

Dados

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), a água doce equivale a menos de 3% de toda a água do planeta – o restante é constituído por água do mar e não potável. Já de acordo com dados do Banco Mundial, até 2050, mais de um bilhão de pessoas viverão em cidades sem água suficiente.