Há um ano, em 2 de outubro, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com a votação recorde de 105.510 votos. Campeão de votos no interior do Estado, Cidade foi também o deputado homem mais bem votado em Manaus, com 40.197 votos.

“Sou grato a Deus e ao povo do meu estado pelo reconhecimento. Rememoro e comemoro essa grande vitória com alegria no coração e, sobretudo, nesta data, reafirmo meu compromisso de me dedicar cada vez mais para honrar a confiança depositada em nosso mandato. Nossos esforços são e serão sempre para tornar nosso povo e o nosso Amazonas cada vez mais prósperos e pujantes”, afirmou.

A votação histórica de 105.510 votos absolutos colocou Roberto Cidade como o quarto deputado estadual mais bem votado do Brasil, proporcionalmente, com 5,35% dos votos válidos, ficando atrás apenas de representantes do Espírito Santo, Minas Gerais e Piauí. Minas possui o terceiro maior colégio eleitoral do País, o primeiro e segundo colocados são, respectivamente, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em quatro anos, o parlamentar saltou de 33.239 votos, em 2018, quando foi o segundo mais votado para a 19ª Legislatura, para 105.510 votos em 2022. A posse para a 20ª Legislatura ocorreu em 1º de fevereiro deste ano, quando também foi realizada a votação para a mesa diretora do biênio 2023/24. Na ocasião, Cidade foi aclamado como presidente do Legislativo Estadual.

