Roberto Cidade reforça papel agregador e participativo do Feclam durante solenidade de encerramento

Redação AM POST

Em sua terceira edição, o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas (Feclam) se consolida como um dos mais importantes eventos do País em torno do fomento de melhorias à atuação dos legisladores das Câmaras Municipais. Capitaneado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), o Feclam, encerrado nesta quinta-feira, 20/4, reuniu público de quase 800 inscritos em dois dias de evento.

De acordo o deputado presidente, o Feclam 2023 termina com saldo extremamente positivo, em que os vereadores tiveram a oportunidade de participar de oficinais e palestras sobre temas como regimento interno, prestação de contas, redes sociais, oratória e outros relacionados à prática parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Neste ano, inovamos com as oficinas temáticas. Nelas, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar técnicas e ter acesso a conhecimentos que dificilmente teriam se não fosse aqui, no Feclam. Tudo isso é oferecido de forma gratuita, trazemos palestrantes com conhecimento e destaque em suas áreas de atuação, que têm know how para ensinar da melhor forma possível, e com uma linguagem acessível, para que eles saíam daqui entendendo mais o seu papel enquanto parlamentar. Nosso desejo sempre é fortalecer o legislativo no interior do Amazonas e acredito que, mais uma vez, o Feclam cumpriu o seu papel”, afirmou.

Criado ainda na primeira gestão de Roberto Cidade na presidência da Aleam, o Feclam, desde o ano passado, entrou oficialmente no calendário de eventos da Assembleia Legislativa do Amazonas através do Projeto de Resolução Legislativa (PRL) nº 80 de 2021.

“Esse projeto nasceu quando cheguei à presidência da Aleam e hoje está no calendário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Não tenho dúvidas de que os próximos anos serão ainda melhores. Tenho certeza de que a Assembleia vai continuar cumprindo com o seu papel, como Casa Mãe, que é indicar caminhos para que os legisladores possam fazer uma política voltada para melhorar a qualidade de vida do cidadão amazonense. Nosso objetivo, que é dar subsídios para que os vereadores saiam mais fortalecidos, foi cumprido. Com certeza, os vereadores e vereadoras vão chegar aos seus municípios ainda mais capacitados para fiscalizar, legislar e, acima de tudo, responder à população com propostas que são seus anseios”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente agradeceu ainda pela grande participação dos parlamentares vindos do interior do Amazonas. “Sou grato a todos os vereadores, vereadoras, assessores, a todos que vieram dos seus municípios para participar do Feclam. Tenho certeza de que vocês saem daqui mais maduros, com mais conhecimento e ainda mais capacitados para exercerem seus mandatos. Que possamos estar todos reunidos aqui, na Assembleia Legislativa do Amazonas, na 4ª edição do Fórum das Casas Legislativas do Amazonas”, convidou.

Presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre, a vereadora Taísa Oliveira Onofre reforçou a importância do evento para os parlamentares do interior do Estado. “O nosso sentimento, de todos nós vereadores, é de gratidão pela oportunidade de aprendizagem e troca de experiência que nos foi proporcionado através do Feclam. Tivemos estrutura, acolhimento. E adquirimos conhecimento. Tudo isso para nós, significa que a Aleam é composta por deputados que honram seus pares ao lhes tratar de forma igualitária. Gratidão a todos por essa oportunidade”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Premiação

A terceira edição do Feclam sorteou nove prêmios no valor de R$ 20 mil, cada um, às Câmaras Municipais para que possam investir em infraestrutura e equipamentos. Foram sorteadas as câmaras municipais de Silves, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Caapiranga, São Sebastião do Uatumã, Barcelos, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo.