Roberto Cidade reforça posicionamento em favor da BR-319 e anuncia Audiência Pública conjunta com Assembleia Legislativa de RR

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), voltou a defender, durante uma sessão plenária realizada nesta terça-feira, 17/10, a recuperação da BR-319. Essa postura foi adotada durante as discussões para instalação da “Frente Parlamentar em Defesa da Rodovia BR-319”, proposta pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT) e com o respaldo de todos os outros deputados estaduais.

“Conheço aquela região, sou filho do Madeira, percorri todos os municípios que são banhados por esse rio e conheço as necessidades da população. E a população do Sul do Amazonas sonha em ter essa rodovia trafegável. É um sonho deles e nosso também. Não se trata de sigla partidária, nosso desejo e torcida é que essa rodovia seja pavimentada e a população tenha garantido seu direito de ir e vir”, disse.

Cidade lembrou que, quando presidiu a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Aleam e o ministro da Infraestrutura à época era Tarcísio de Freitas, eles percorreram a rodovia e confirmaram in loco as demandas das populações que seriam beneficiadas com a recuperação da rodovia.

“Desde quando cheguei a esta Casa defendo a bandeira da BR-319. Infelizmente, nenhum dos governos que passaram fizeram o que era necessário para destravar a BR-319. Recebi uma solicitação da presidência da Assembleia Legislativa de Roraima, que também é um Estado isolado como nós, e vamos realizar juntos, eles e a Aleam, uma Audiência Pública conjunta para tratar sobre o tema. Vamos unir forças para destravar a BR 319”, reforçou.

Redação AM POST