Roberto Cidade requer melhorias na distribuição de água e no esgotamento sanitário da zona Rural de Manaus

Redação AM POST

Diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores da Comunidade Zona Paraíso Verde, vicinal da Petrobras, Km 37 do Ramal do Leão, AM 010, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), apresentou o ofício Nº 472/2022 à Superintendência da Unidade Gestora de Abastecimento de Águas e Esgotamento Sanitário (UGPM Água) requerendo melhorias no serviço de distribuição de água encanada e no esgotamento sanitário.

Continua depois da Publicidade

“A Comunidade Zona Paraíso Verde dispõe de poço artesiano. No entanto, não há distribuição de água encanada às residências e os moradores precisam se deslocar por longos trajetos até o poço para conseguir água potável. O ideal é que se faça uma rede simples para distribuição da água encanada para as residências. Isso, com certeza, atenderia no básico, que é ter acesso à água tratada. Confio de que essa melhoria será viabilizada o quanto antes para a comunidade”, afirmou.

Cidade falou ainda que o documento encaminhado à UGPM Água trata sobre a necessidade de implementação de esgotamento sanitário. De acordo com o parlamentar, a Comunidade Paraíso Verde abriga 420 famílias e a implantação de esgotamento sanitário no local é algo menos complexo do que poderia ser em áreas mais populosas.

“Sabemos que o saneamento básico nas cidades é um grande desafio, mas entendemos que algumas localidades podem receber essa melhoria sem grandes custos. Acredito que esse seja o caso na Comunidade Paraíso Verde, que possui menos de 500 famílias, por isso reforço essa demanda. A realização do serviço beneficia diretamente a saúde básica da população e evita a proliferação de doenças. Agradeço desde já pela atenção da concessionária do serviço público à nossa demanda”, finalizou.