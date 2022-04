Roberto Cidade requer melhorias na iluminação pública do município de Beruri

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) apresentou requerimento à mesa diretora da Casa solicitando melhorias para o município de Beruri (distante 173 km de Manaus), tanto no que se refere à iluminação pública quanto com a instalação de postes em de energia.

“Estamos solicitando da prefeita, Maria Lúcia dos Santos, a Dona Maria, a adoção de medidas emergenciais para a instalação de lâmpadas e demais componentes da iluminação pública. Do mesmo modo, encaminhamos expediente à Amazonas Energia pedindo medidas emergenciais para a troca dos postes, que sofreram com a falta de manutenção”, explicou o parlamentar.

A demanda chegou ao deputado por meio do vereador Zé Roberto (MDB), daquele município, a pedido dos moradores, que alegam que a falta de iluminação pública de qualidade tem interferido diretamente no aumento da insegurança na cidade.

“A população do município de Beruri tem enfrentado sérios problemas com a falta de lâmpadas de iluminação pública nos postes da cidade. Muitos bairros têm ficado às escuras com a ausência deste serviço básico. Uma iluminação pública eficiente reflete diretamente na sensação de segurança, tanto real, quanto percebida. Reitero meu compromisso de estar vigilante com as demandas do interior ao requerer que a prefeita implemente as melhorias necessárias, permitindo que os moradores sintam mais tranquilidade ao trafegar pelas ruas do município”, cobrou.

Estudos nacionais e internacionais apontam que o serviço de iluminação pública de qualidade é uma forma preventiva de segurança, além de interferir diretamente na qualidade de vida. “Por isso, reforço essa necessidade e peço para que a prefeita atenda ao encaminhamento e promova as melhorias necessárias, o mais breve possível”, falou.

Amazonas Energia

O presidente da Aleam Roberto Cidade também encaminhou requerimento ao diretor-presidente da Amazonas Energia, Márcio Pereira Zimmermann solicitando a adoção de medidas emergenciais para a troca de postes de energia e iluminação pública no município.

“Beruri tem mais 20 mil habitantes e é imprescindível que o fornecimento de energia elétrica atenda, da melhor forma possível, a população. A falta de manutenção adequada nos postes e na fiação por parte da concessionária tem afetado a distribuição de energia elétrica. A troca e a manutenção dos postes de iluminação e distribuição de energia elétrica são de responsabilidade da concessionária de energia e eu reforço a cobrança para que os serviços necessários sejam implementados e a população seja atendida no que precisa”, finalizou.