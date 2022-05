Roberto Cidade ressalta importância dos trabalhos da CPI da Amazonas Energia durante entrega de documentos

Redação AM POST

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), repassou solenemente na manhã desta terça-feira (24), ao relator da CPI da Amazonas Energia, deputado Carlos Bessa (PV), os documentos resultantes das reuniões itinerantes realizadas pela comissão parlamentar presidida pelo deputado Sinésio Campos (PT). O relatório final da CPI deve ser entregue até o próximo dia 30.

“Hoje nós damos mais um passo na CPI da Amazonas Energia, que é a entrega do relatório para que o relator, Carlinhos Bessa, cumpra com o seu dever. Ressalto o grande trabalho conduzido pelo presidente Sinésio Campos. Eles visitaram pelo menos um município por calha. Foram ao Alto e Médio Solimões, ao rio Madeira, ao Baixo Amazonas, a municípios da área metropolitana e a bairros de Manaus. A CPI fez o seu papel”, afirmou o presidente.

Cidade destacou ainda a participação do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) e do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) no acompanhamento das ações da CPI da Amazonas Energia. Para o parlamentar, mais do que responsabilizar a concessionária, a comissão pôde fazer esclarecimentos importantes à população quanto a seus direitos.

“Agradeço também, mais uma vez, aos diretores-presidentes do Ipem, Márcio André Oliveira Brito e Procon, Jalil Fraxe Campos, cujos órgãos foram fundamentais para os trabalhos da comissão e para que a população pudesse conhecer os seus direitos. Fico orgulhoso de estarmos chegando ao fim desta CPI e ver o quanto a população passou a entender os seus direitos e o trabalho dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas”, falou.

Conforme o presidente, a partir de agora os parlamentares irão esperar o deputado relator apresentar o relatório final e, se aprovado, a CPI vai encaminhar aos órgãos de controle o documento para que as devidas correções e/ou penalidades sejam feitas pela concessionária.

“Eu, como presidente, sempre facilitei para que toda a estrutura necessária para a CPI fosse providenciada. Não medi esforços para que fosse feito um grande trabalho. Parabenizo a todos os membros da CPI, vocês deixaram essa Casa muito orgulhosa. Tenho certeza de que esse trabalho vai permitir que possamos dar uma resposta à população do Estado que cobra que essa empresa passe a fazer um trabalho de melhor qualidade ou que o Governo Federal tome uma atitude contra o descaso com que a Amazonas Energia trata a população do Estado do Amazonas”, finalizou.