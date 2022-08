Roberto Cidade tem nome confirmado para concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa

Redação AM POST

Roberto Cidade, candidato à reeleição, teve o nome referendado para concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) durante a convenção do União Brasil (UB), realizada na noite desta quinta-feira (4). Atual presidente do Legislativo Estadual, Cidade foi o segundo mais votado na eleição de 2018, quando obteve 33.239 votos, e chegou à presidência da Casa por meio de votação interna para cumprir o biênio 2020-2022, que se encerra no final desta legislatura.

“Faço a política do bem, da conciliação e do diálogo. Estou neste grupo político, ao lado do governador Wilson Lima, porque acredito que ele é a melhor opção para o Amazonas. Um político jovem, que tem o compromisso de fazer o nosso Estado avançar ainda mais. Assim como o governador, nós, na Assembleia, também enfrentamos muitos desafios. E assim como antes, vamos nos manter atuantes e percorrendo a capital e o interior para melhorar a vida dos cidadãos. Vitória, vitória, vitória”, afirmou.

Até o primeiro semestre deste ano, Roberto Cidade apresentou 257 Projetos de Lei (PLs), teve 100 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2021, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à agricultura familiar.

Na presidência

Na presidência da Assembleia, Cidade comandou as votações que destinaram R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para os municípios combaterem a Covid; a aprovação da nova Lei do Gás; a aprovação dos auxílios emergenciais para profissionais da cultura, turismo e esporte; a aprovação de estado de calamidade pública para vários municípios em razão da cheia histórica dos rios e da pandemia da Covid-19.

E ainda a aprovação do programa Auxílio Estadual permanente; a regulamentação do transporte hidroviário no Estado; a alteração das regras para ingresso na Polícia Militar do Amazonas; a aprovação da CNH Social; a implantação da CPI da Energia; a aprovação do Plano de Cargos e Salários para diversas secretarias e órgãos estaduais, entre outros.

Da sua gestão à frente da Aleam, destacam-se, entre outras coisas, o reajuste de 38% para os servidores efetivos da Casa, o maior dos últimos tempos, e a realização de duas edições do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), para a capacitação de vereadores e servidores das câmaras municipais do interior.

Biografia

Em 2016, Roberto Cidade iniciou sua vida pública, candidatando-se ao cargo de vereador de Manaus pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, pleito no qual obteve 6.285 votos, sendo o 25º colocado em quantidade de votos e primeiro suplente da coligação que fez quatro vereadores. No final de 2018, Roberto Cidade assumiu como vereador para um mandato de 45 dias.

Nas eleições estaduais de 2018, Cidade foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde – PV, alcançando a marca de 33.239 votos, a segunda maior votação do pleito. Foi diplomado e assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, na 19ª Legislatura.

No primeiro biênio, na Aleam, Roberto Cidade assumiu o posto de 3º Vice-presidente da Casa e a presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. No segundo biênio do mandato, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, aos 34 anos, sendo o mais jovem da história e o primeiro presidente a assumir o comando da Casa no primeiro mandato.