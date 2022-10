Roberto Cidade vai a Borba, Itacoatiara e Apuí agradecer por votação e reforçar apoio à reeleição de Wilson Lima

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), reeleito com 105.510 votos para um segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), está percorrendo os municípios do Estado em agradecimento à votação recorde e para pedir apoio à candidatura de reeleição do governador, Wilson Lima (UB).

Neste sábado, (22/10), o parlamentar compôs a comitiva do governador e esteve em Borba; na sexta-feira (21), ele esteve em Itacoatiara e Apuí.

Nos municípios, Cidade participou de carreata, caminhada, comício e reuniões com apoiadores. Em Borba, onde o parlamentar obteve 3.224 votos, Cidade agradeceu pelo apoio recebido, especialmente, de familiares e amigos, que lideraram a mobilização de campanha do atual presidente da Aleam no município.

“Borba nos deu uma votação significativa. Volto para agradecer por cada um dos 3.224 votos de confiança que a população de Borba me deu. Tenham certeza de que continuarão a ter na Assembleia um amigo, um parlamentar comprometido em fazer o bem por este município tão estratégico para o nosso Estado e que mora no meu coração. Assim como vocês me apoiaram, peço para que vocês deem mais um voto de confiança ao governador Wilson Lima, para que ele possa continuar trabalhando e realizando grandes ações para que o Amazonas continue a avançar”, falou.

Em Itacoatiara, Cidade reforçou as iniciativas do governo do Estado, tal como a pavimentação da AM-010 e o asfaltamento de sede do município. “O governador enfrentou muitos entraves, muitas dificuldades, mas mesmo com tudo isso a gestão dele vai entregar, até o final deste ano, 100 quilômetros com pavimentação totalmente recuperados. Isso vai reduzir a viagem em até uma hora, fora a comodidade para todos. Sem contar que, assim como tem acontecido por todo o Estado, aqui em Itacoatiara o asfalto também está caindo e a população já percebe a melhoria. É importante que esse trabalho continue e, por isso é importante que a gente reeleja o governador Wilson Lima”, reforçou.

Apuí

Na sexta-feira, a comitiva esteve em Apuí. No município, Cidade participou de carreata e comício, e agradeceu aos eleitores pela votação obtida. “Volto a Apuí para agradecer pelos 2.202 votos e para reforçar que vocês têm um deputado que não vai medir esforços para fazer sempre o melhor pelo nosso Estado, pelo povo de Apuí”, disse, ao lado do prefeito local, Marcos Lise (UB).

No município, o presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre a importância de manter a harmonia entre o Legislativo e o Executivo, e pediu para que os eleitores deem mais uma oportunidade ao governador Wilson Lima.

“Estou ao lado do governador Wilson Lima porque acredito que ele é o melhor para o Amazonas. Ele foi resiliente na pandemia, enfrentou a maior cheia do nosso Estado e muitos outros desafios sem deixar de investir, de proporcionar melhorias. Você vê o asfalto chegando nos municípios, a iluminação a LED, os restaurantes populares, o Auxílio Permanente. Ele tem vontade e coragem pra fazer, agora precisa de mais tempo. Por isso acredito que precisa ser reeleito. No dia 30 de outubro é 44, Wilson Lima, nas urnas”, falou.