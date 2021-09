Roberto Cidade visita Nova Olinda do Norte e anuncia destinação de emenda de R$ 500 mil ao município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), afirmou, durante visita a Nova Olinda do Norte (a 120 quilômetros da capital), neste sábado (11), que irá destinar uma emenda parlamentar de R$ 500 mil ao município. Ele visitou a cidade a convite do prefeito Adenilson Reis (MDB) e do deputado federal Átila Lins (Progressistas).

“Me comprometi em destinar R$ 500 mil das minhas emendas parlamentares para o município de Nova Olinda. Vou conversar com o prefeito Adenilson para vermos onde empregar esse recurso que, com certeza, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida desse povo querido”, afirmou.

Segundo o prefeito Adenilson Reis, a presença do presidente da Assembleia no município é muito significativa e ele acredita que a partir de agora, Nova Olinda ganha mais um parceiro.

“Estamos iniciando uma parceria com o deputado Roberto Cidade e tenho certeza de que isso poderá trazer melhorias para a nossa cidade”, destacou.

Obras

O presidente da Assembleia visitou as obras de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e um Centro de Idosos, que estão sendo realizadas pela prefeitura de Nova Olinda. Cidade participou ainda da inauguração do estádio municipal Ivanoel Nogueira, o conhecido “Castanheirão”, reformado com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins.

“É uma honra estar aqui em Nova Olinda do Norte, na inauguração desse estádio belíssimo que, com certeza, vai trazer muita alegria ao povo novaolindense que gosta de esporte. Estou certo de que o recurso foi muito bem empregado, porque estou vendo que a obra foi bem feita. Parabenizo o prefeito Adenilson e o deputado federal Átila Lins pela emenda e quero dizer que estou à disposição para contribuir com o município”, disse.

Roberto Cidade se comprometeu, também, em buscar apoio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) para a retomada da obra do estacionamento do Centro Cultural de Nova Olinda, que está paralisada desde o ano passado.

“As obras aqui já estão atrasadas. A gente entende que teve uma pandemia que assolou o mundo todo, mas vou colocar na minha agenda uma visita ao secretário Carlos Henrique e pedir que ele retome essa obra e em breve entregue para a polução de Nova Olinda”, afirmou.

Agenda

Neste domingo (12), Roberto Cidade tem agenda em Autazes, retornando para Manaus pela parte da tarde.