Robson Tiradentes perde dentes e passa por cirurgia de 8 horas após acidente entre lancha e jet ski no Amazonas

Notícias do Amazonas – O empresário e ex-vereador de Manaus, Robson Tiradentes, segue hospitalizado após o grave acidente envolvendo uma moto aquática e uma lancha no Lago do Acajatuba, em Iranduba, que resultou na morte de três pessoas no último sábado, 20.

Segundo informações obtidas pelo portal AM POST, Robson passou por uma cirurgia que durou cerca de 8 horas, e devido a múltiplas fraturas faciais, perdeu vários dentes. Apesar da gravidade do acidente, ele está fora de perigo e não corre risco de morte.

Uma fonte próxima à família informou que a expectativa para a recuperação de Robson é alta, e que ele deverá permanecer em observação hospitalar nos próximos dias para acompanhamento médico.

O acidente continua sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Fluvial (Deflu), e pela Marinha do Brasil, que deve realizar perícia detalhada para apurar as circunstâncias da colisão.

Familiares das vítimas e moradores da região permanecem cobrando justiça, enquanto a versão de Robson, divulgada por sua família, aponta que ele saiu à noite em busca de ajuda para consertar um bote que havia ficado à deriva. Moradores da comunidade, entretanto, contestam a versão, acusando imprudência do empresário, que estaria conduzindo a moto aquática em alta velocidade.