Rodrigo Guedes entra com pedido de prisão dos proprietários da Amazonas Energia

Redação AM POST

O candidato a vereador de Manaus, Rodrigo Guedes do PSC entrou com um pedido de prisão na sexta-feira (9) contra os proprietários da Amazonas Energia por descumprimento da decisão judicial em sede de ação coletiva que proíbe os cortes de energia por motivos de dívidas, inadimplência, ou seja, por atraso de pagamento de conumidores residenciais e de serviços enquanto estiver vigente o estado de Calamidade Pública em Saúde e em decorrência da proibição trazida pela Lei Estadual 5.145/20 e Lei Estadual 5.143/20.

Como é de conhecimento público, mesmo com a decisão de 25 de setembro e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de setembro a Certidão de Disponibilização da Relação, desta forma, passando a ser obrigatório o cumprimento a partir desta e mesmo assim a concessionária continua promovendo cortes de energia por motivos de atraso de pagamento, desrespeitando a decisão judicial da Justiça Estadual.

Continua depois da Publicidade

Por isso, o candidato apresentou notícia crime no Ministério Público do Estado do Amazonas e já deixou avisado que apresentará na Defensoria Pública do Estado e Procon Amazonas. “Não podemos permitir que esse desrespeito continue” disse Rodrigo Guedes.

Pedindo a ação imediata dos órgãos de Defesa do Consumidor, da Justiça e órgãos criminais!

* Com informações da Assessoria de Imprensa