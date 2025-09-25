A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ronaldo Tiradentes defende irmão após acidente no Rio Negro e diz que está à disposição das famílias de vítimas fatais

Robson pilotava a moto aquática que colidiu com uma lancha de alumínio.

Por Natan AMPOST

25/09/2025 às 19:37 - Atualizado em 25/09/2025 às 19:40

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O radialista Ronaldo Tiradentes divulgou uma nota pública em suas redes sociais sobre o acidente ocorrido no último sábado (20), na Vila do Acajatuba, região próxima ao município de Iranduba, interior do Amazonas, que resultou na morte de três pessoas. A tragédia envolveu a colisão entre um jet ski e uma lancha de alumínio, levantando questionamentos sobre as circunstâncias em que o episódio aconteceu e o papel de seu irmão, o empresário Robson Tiradentes, apontado como piloto da moto aquática.

O acidente vitimou Marcileia Silva Lima, de 37 anos, o bebê Jhon da Silva Gonzaga, de apenas cinco meses, e Pedro Batista, de 42 anos. O impacto violento provocou comoção na comunidade ribeirinha e nas redes sociais, onde familiares e moradores relataram a gravidade do episódio.

PUBLICIDADE

Em sua manifestação, Ronaldo Tiradentes disse que a família lamenta profundamente as perdas e reforçou que Robson, que permanece internado em estado grave, não estava em um momento de lazer no instante da colisão. Segundo o radialista, o empresário tentava localizar parentes que estavam à deriva em uma embarcação, com apoio de dois moradores locais, quando ocorreu o choque fatal.

Leia mais: Ribeirinhos contestam versão de Robson Tiradentes e acusam imprudência de empresário em acidente no Rio Negro

“Reiteramos que o nosso irmão Robson, que luta pela sobrevivência num hospital, não estava a passeio e nem em momento de diversão quando ocorreu o acidente. Ele estava em Estado de Necessidade tentando, com a ajuda de dois moradores da comunidade, localizar a esposa, uma filha de seis anos, um irmão e um amigo que estavam perdidos num barco à deriva”, destacou Ronaldo na nota.

PUBLICIDADE

O radialista também pediu cautela à opinião pública diante das investigações que ainda estão em curso, ressaltando que julgamentos precipitados podem ampliar a dor tanto das famílias das vítimas quanto da sua própria.

Estamos à disposição das famílias enlutadas para ajudar naquilo que for preciso. Por fim, aguardamos com serenidade o trabalho de investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Civil. Mais uma vez apelamos para que não haja pré-julgamentos que venham aumentar a dor das famílias que estão sofrendo com o ocorrido”, concluiu.

PUBLICIDADE

A Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Amazonas já iniciaram apurações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Robson é sócio-administrador de empresas ligadas à produção artística e de publicidade, ambas com sede na capital amazonense. O empresário mantém negócios voltados à realização de shows, montagem de estruturas e sonorização e iluminação de grandes eventos.

Leia nota completa:

PUBLICIDADE

Eu e minha família vimos mais uma vez manifestar o profundo pesar diante da dor das famílias enlutadas com a fatalidade ocorrida na noite de sábado, no Lago Acajatuba.

Reiteramos que o nosso irmão Robson, que luta pela sobrevivência num hospital, não estava a passeio e nem em momento de diversão quando ocorreu o acidente. Ele estava em Estado de Necessidade tentando, com a ajuda de dois moradores da comunidade, localizar a esposa, uma filha de 6 anos, um irmão e um amigo que estavam perdidos num barco à deriva.

Estamos a disposição das famílias enlutadas para ajudar naquilo que for preciso.

Por fim, aguardamos com serenidade o trabalho de investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Civil. Mais uma vez apelamos para que não haja pre julgamentos que venham aumentar a dor das famílias que estão sofrendo com o ocorrido.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Polícia pede ajuda para localizar trio suspeito de assaltar ônibus zona norte de Manaus

Divulgação mira identificar “Chiquinho” e outros dois suspeitos de roubo a ônibus próximo ao Terminal 3.

há 2 minutos

Brasil

Gabriel Bandeira bate recorde e Carol Santiago é tetra no Mundial de Natação Paralímpica

Recorde mundial de 2min05s40 nos 200m medley S14 e tetracampeonato nos 100m livre S12 impulsionam o Brasil a seis medalhas e ao 6º lugar no quadro geral.

há 21 minutos

Amazonas

Prefeito Airton Siqueira gasta mais de R$ 2 milhões com material gráfico em Carauari

Contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

há 57 minutos

Polícia

Homem confessa feminicídio e ocultação de corpo de mulher em Boca do Acre

Investigação por desaparecimento levou à confissão do suspeito.

há 1 hora

Polícia

Homem é preso após ameaças, injúria e incêndio criminoso contra companheira em Urucará

Investigação aponta que, após saber da denúncia, suspeito incendiou a casa do casal.

há 2 horas