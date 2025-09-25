Ronaldo Tiradentes defende irmão após acidente no Rio Negro e diz que está à disposição das famílias de vítimas fatais

Notícias do Amazonas – O radialista Ronaldo Tiradentes divulgou uma nota pública em suas redes sociais sobre o acidente ocorrido no último sábado (20), na Vila do Acajatuba, região próxima ao município de Iranduba, interior do Amazonas, que resultou na morte de três pessoas. A tragédia envolveu a colisão entre um jet ski e uma lancha de alumínio, levantando questionamentos sobre as circunstâncias em que o episódio aconteceu e o papel de seu irmão, o empresário Robson Tiradentes, apontado como piloto da moto aquática.

O acidente vitimou Marcileia Silva Lima, de 37 anos, o bebê Jhon da Silva Gonzaga, de apenas cinco meses, e Pedro Batista, de 42 anos. O impacto violento provocou comoção na comunidade ribeirinha e nas redes sociais, onde familiares e moradores relataram a gravidade do episódio.

PUBLICIDADE

Em sua manifestação, Ronaldo Tiradentes disse que a família lamenta profundamente as perdas e reforçou que Robson, que permanece internado em estado grave, não estava em um momento de lazer no instante da colisão. Segundo o radialista, o empresário tentava localizar parentes que estavam à deriva em uma embarcação, com apoio de dois moradores locais, quando ocorreu o choque fatal.

Leia mais: Ribeirinhos contestam versão de Robson Tiradentes e acusam imprudência de empresário em acidente no Rio Negro

“Reiteramos que o nosso irmão Robson, que luta pela sobrevivência num hospital, não estava a passeio e nem em momento de diversão quando ocorreu o acidente. Ele estava em Estado de Necessidade tentando, com a ajuda de dois moradores da comunidade, localizar a esposa, uma filha de seis anos, um irmão e um amigo que estavam perdidos num barco à deriva”, destacou Ronaldo na nota.

PUBLICIDADE

O radialista também pediu cautela à opinião pública diante das investigações que ainda estão em curso, ressaltando que julgamentos precipitados podem ampliar a dor tanto das famílias das vítimas quanto da sua própria.

“Estamos à disposição das famílias enlutadas para ajudar naquilo que for preciso. Por fim, aguardamos com serenidade o trabalho de investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Civil. Mais uma vez apelamos para que não haja pré-julgamentos que venham aumentar a dor das famílias que estão sofrendo com o ocorrido”, concluiu.

PUBLICIDADE

A Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Amazonas já iniciaram apurações para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Robson é sócio-administrador de empresas ligadas à produção artística e de publicidade, ambas com sede na capital amazonense. O empresário mantém negócios voltados à realização de shows, montagem de estruturas e sonorização e iluminação de grandes eventos.

Leia nota completa:

PUBLICIDADE

Eu e minha família vimos mais uma vez manifestar o profundo pesar diante da dor das famílias enlutadas com a fatalidade ocorrida na noite de sábado, no Lago Acajatuba.

Reiteramos que o nosso irmão Robson, que luta pela sobrevivência num hospital, não estava a passeio e nem em momento de diversão quando ocorreu o acidente. Ele estava em Estado de Necessidade tentando, com a ajuda de dois moradores da comunidade, localizar a esposa, uma filha de 6 anos, um irmão e um amigo que estavam perdidos num barco à deriva.

Estamos a disposição das famílias enlutadas para ajudar naquilo que for preciso.

Por fim, aguardamos com serenidade o trabalho de investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Civil. Mais uma vez apelamos para que não haja pre julgamentos que venham aumentar a dor das famílias que estão sofrendo com o ocorrido.