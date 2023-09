Ronaldo Tiradentes diz que empresário Cirilo Anunciação deve muitas explicações a PF e TCE-AM

O radialista Ronaldo Tiradentes causou polêmica ao fazer postagens em suas redes sociais, no último sábado (16), contra o empresário Cirilo Anunciação, que foi um dos alvos da Operação Dente de Marfim, deflagrada pela Polícia Federal em junho deste ano para investigar crimes como sonegação fiscal.

“Cirilo, você quer receber a presença da PF novamente às 6 da manhã? Dessa vez você vai junto com o carro preto. Brinca comigo. Você deve muitas explicações para a PF e para o Tribunal de Contas da União e do Estado”, escreveu Ronaldo no seu Instagram.

Tiradentes não se contentou apenas com a ameaça de prisão e continuou fazendo postagens contra Cirilo Anunciação. Em suas próximas publicações nos stories, Ronaldo Tiradentes fez ataques pessoais, expondo supostas atitudes negativas do empresário investigado. Entre elas, o empresário acusa Cirilo de falsificar a assinatura de sua mãe e ser expulso do grupo familiar. Também menciona supostos golpes envolvendo sócios em um canal de TV e em uma empresa de lixo. Ronaldo ainda ressalta que essas informações estão sendo investigadas pela Polícia Federal.

“Falsificou a assinatura da mãe e foi expulso do grupo familiar. Deu tombo no sócio em um canal de TV. Golpe no sócio em empresa de lixo. Assunto em investigação pela PF. O foco agora é o Estado. Este é o Shrek”, disparou referindo-se a Cirilo.

“Vamos abrir a caixa preta da Techlog e da Vat. Cirilo me aguarde”, escreveu.

Redação AM POST*