Ronaldo Tiradentes mostra Eduardo Braga antes e depois da operação Lava-Jato

O jornalista, Ronaldo Tiradentes, publicou no Instagram, em tom de sarcasmo, fotos do senador Eduardo Braga (MDB) com a legenda a antes e depois da operação anticorrupção Lava-Jato, que abalou o Brasil e prendeu políticos, empresários e personalidades em toda a América Latina.

Braga foi alvo da operação e beneficiado com o fim dela. Ele foi denunciado, em fevereiro de 2019, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por “caixa 3” nas eleições de 2012, quando a então senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) foi candidata à Prefeitura de Manaus. O caso é um desdobramento da Operação Lava Jato.

Outro processo de que Eduardo Braga era alvo no STF referia-se a um inquérito sigiloso que apurava o repasse de R$ 43,6 milhões da empresa JBS a políticos do MDB na campanha de 2014, quando ele foi candidato ao governo do Amazonas. Na época das acusações, a defesa do senador negou irregularidades nos dois casos.

Operação

A Lava Jato começou em 2014 com uma investigação de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina em Brasília.

Suas principais figuras, o ex-juiz de primeira instância Sergio Moro e os procuradores de Curitiba foram vistos como super-heróis por grande parte dos brasileiros e inspiraram um filme e uma série da Netflix.

Em quase sete anos, o balanço é de 174 condenados no Brasil e 12 presidentes e ex-presidentes envolvidos na América Latina, entre eles o líder do PT Luiz Inácio Lula da Silva.

As ações também permitiram que os cofres públicos recuperassem 4,3 bilhões de reais e outros 15 bilhões estão a caminho.