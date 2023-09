Saiba como pessoas com Deficiência têm acesso a passeio turístico gratuito em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), promove um passeio turístico voltado exclusivamente às Pessoas com Deficiência (PcD), como programação do Setembro Verde, que dá visibilidade ao direito à inclusão.

As inscrições podem ser feitas até 5 de setembro, no link https://shre.ink/sejusc, ou até que as vagas sejam preenchidas. A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Políticas para Pessoas com Deficiência (SEPcD) e acontece no dia 10 de setembro, com partida às 9h, do Largo São Sebastião.

O passeio começa pelo Centro Histórico de Manaus, depois segue para a praia da Ponta Negra e a ponte Phelippe Daou, que liga a capital aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. De lá, o ônibus retorna ao centro de Manaus.

Serão disponibilizados 60 lugares no ônibus, sendo 30 destinados a PcD, com direito a um acompanhante, caso necessário. O passeio dura cerca de 3h30.

Inscrições

Para participar é necessário preencher o formulário, informando o número do documento oficial de identificação, sendo eles Registro Geral (RG), Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Anexar a identificação PcD, como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno Espectro Autista (Ciptea), Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD) ou Laudo com Classificação Etária Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID).

Redação AM POST