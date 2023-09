Saiba os horários e locais das Feiras da ADS neste final de semana em Manaus

Consumidores amazonenses poderão comprar alimentos frescos e de qualidade em uma das seis edições das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado. A programação, realizada aos fins de semana, é organizada e executada na região urbana e rural de Manaus pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Na ADS, os consumidores encontrarão uma variedade de produtos, incluindo frutas, legumes, produtos artesanais, café regional e, é claro, peixes frescos e de alta qualidade.

“Em nossas feiras temos a presença de feirantes que também são pescadores da nossa região, que comercializam seus próprios pescados, sendo assim, de forma correta e com procedência garantida para os clientes desfrutarem de um alimento de qualidade”, destacou o gerente de feira da ADS, Kleison Medeiros.

Aos sábados, das 5h às 11h, as edições são realizadas no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Crespo; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova; no Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h – que não será realizada somente neste sábado); e na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Aos domingos, as edições são executadas das 6h às 12h, no estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra; e na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Sexta-feira

Hoje (1º/09), as feiras da ADS serão realizas das 15h às 19h, na Arena Amadeu Teixeira (estacionamento superior), zona centro-sul de Manaus; e no Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos).

