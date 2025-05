Saiba quais deputados do Amazonas ainda não assinaram pedido de ‘CPI da Fraude no INSS’

Notícias do Brasil – Na última quarta-feira (30), o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) protocolou um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar fraudes que ultrapassam os R$ 6 bilhões em descontos indevidos na folha de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O pedido, que recebeu o apoio de 185 deputados, incluindo metade da bancada do Amazonas, visa aprofundar as investigações sobre o esquema revelado na semana anterior pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Chrisóstomo, que é o autor da proposta, apelidou a CPI de “CPI do Roubo dos Aposentados”, devido à magnitude da fraude, que atingiu aposentados de várias partes do Brasil, afetando diretamente aqueles que dependem do benefício para sua subsistência. A operação da PF, em conjunto com a CGU, revelou um complexo esquema que envolvia descontos ilegais nos pagamentos de aposentadorias, com a participação de servidores públicos e empresários.

PUBLICIDADE

O deputado é enfático ao chamar a atenção para a gravidade da situação, afirmando que os responsáveis por tais fraudes devem ser responsabilizados para garantir a integridade do sistema previdenciário e a proteção dos aposentados.

Divisão entre Deputados do Amazonas

O panorama entre os deputados do Amazonas é dividido. De um lado, cinco parlamentares assinaram o requerimento de criação da CPI. São eles os deputados Amom Mandel (Cidadania), Capitão Alberto Neto (PL), Silas Câmara (Republicanos), Pauderney Avelino (União Brasil) e Fausto Junior (União Brasil).

PUBLICIDADE

No entanto, três deputados da bancada amazonense se abstiveram de assinar o pedido ou de se posicionar sobre a criação da comissão até o momento. São eles Átila Lins (PSD), Adail Filho (Republicanos) e Sidney Leite (PSD), que ainda não se manifestaram publicamente sobre a importância da CPI ou sua posição em relação ao tema.