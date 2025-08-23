Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

Notícias do Amazonas – O advogado Leonardo Saunders Fernandes Santos, que faleceu neste sábado, 23, aos 28 anos, vítima de uma parada cardíaca, era considerado um nome promissor no meio jurídico do Amazonas. Jovem, discreto e altamente qualificado, Leonardo integrava a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde vinha desenvolvendo uma carreira sólida e respeitada.

Filho do desembargador Délcio Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e sobrinho do presidente da Corte, o desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Leonardo cresceu próximo do universo jurídico. Mas não foi apenas por seu sobrenome que ele ganhou espaço: colegas de profissão lembram dele como um profissional dedicado, ético e que teria um futuro brilhante pela frente.

Leonardo era formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), uma das instituições mais tradicionais da região, e complementou sua formação com uma pós-graduação lato sensu em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), uma das mais respeitadas do país.

Mesmo com uma postura reservada — mantinha suas redes sociais privadas e uma vida longe dos holofotes — era bastante querido e respeitado entre juristas, servidores públicos e parlamentares. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a boa prática do Direito, pelo diálogo equilibrado e pela sensibilidade com os desafios da administração pública.

Além da sólida formação acadêmica, Leonardo já havia conquistado o respeito dentro da Aleam, onde atuava como parte da equipe jurídica da Procuradoria-Geral. Sua atuação era pautada pelo estudo técnico rigoroso e pela lealdade institucional.

O falecimento precoce de Leonardo causou comoção em todo o meio jurídico e político do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou uma nota oficial lamentando sua partida. O desembargador Jomar Fernandes, visivelmente abalado, afirmou:

“Leonardo, jovem advogado de grandes virtudes, partiu de forma precoce, deixando em todos nós uma saudade irreparável e a lembrança de sua alegria, inteligência e afeto”

O senador Eduardo Braga também se manifestou:

“Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e consolo. Ele foi uma pessoa brilhante. Não temos palavras para expressar nosso pesar e tristeza.”

O velório de Leonardo Saunders está sendo realizado na Funerária Canaã, no Centro de Manaus, onde familiares, amigos, autoridades e colegas de profissão prestam suas últimas homenagens.

A partida de Leonardo deixa uma lacuna para todos que conviveram com ele — e um sentimento de perda profunda para o mundo jurídico amazonense, que perde um jovem talento com grande trajetória pela frente.