Samel completa 40 anos de qualidade e excelência em serviços de saúde à população amazonense

Redação AM POST

Excelência em segurança do paciente e assistência médico-hospitalar, atendimento humanizado e a confiança de mais de 120 mil clientes em todo o estado do Amazonas: esses são os principais fatores que concederam ao Grupo Samel diversos reconhecimentos ao longo de seus 40 anos de história na capital amazonense, que serão comemorados em novembro.

O início de um sonho

A Samel surgiu a partir da fundação do Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, em 1976, em um discreto prédio localizado na Avenida Joaquim Nabuco, onde hoje funciona o Hospital Matriz, no Centro Histórico de Manaus, que foi presidido pelo médico neurocirurgião Luiz Fernando Nicolau, nascido em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro, que veio à Manaus com o sonho de cursar Medicina na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde atuou como professor e taxista para se manter na capital até a sua formatura.

A frente do Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, em 1977, Luiz Fernando Nicolau também foi presidente da Associação dos Hospitais e Clínicas Particulares do Amazonas, e a sua atuação frente ao hospital e nos bastidores das articulações de classe fizeram com que Nicolau adquirisse uma visão de futuro com a Samel em mente, fundando-a em 27 de novembro de 1981.

Com o passar do tempo, o Hospital Samel foi crescendo e se tornando referência em atendimentos médicos, e Luis Alberto Nicolau, um dos filhos de Luis Fernando, passou a atuar, aos 15 anos, nos negócios da família auxiliando seu pai, assumindo, pouco tempo depois, com 18 anos de idade, a presidência da instituição, cargo que ocupa até hoje.

Com uma visão inovadora e estratégica, a Samel passou a oferecer planos de saúde empresariais às empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), e com o apoio de mais dois de seus irmãos, Ricardo e Hiram Nicolau, diretores, Luis Alberto realizou grandes investimentos em tecnologia de ponta, infraestrutura e adoção de boas práticas em gestão, o que consolidaram a Samel como um dos maiores e mais fortes complexos hospitalares privados da Região Norte.

Acreditação em Excelência

Como consequência, o Hospital Samel passou a integrar um seleto grupo de hospitais e centros de saúde de todo o Brasil que possuem a certificação Acreditado com Excelência, da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o mais alto nível de acreditação hospitalar em centros de saúde, conquistando outros reconhecimentos, como as certificações nível máximo em Lesões de Pele e Fixação Segura, e o Troféu Destaque do Programa de Qualidade do Amazonas (PQA), concedido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) pela excelência em seus processos e gestão da qualidade.

Apoio ao esporte e cultura

No decorrer dos anos, a Samel passou a apoiar atividades ligadas aos esportes, e em 1996 colaborou com os atletas da Federação Amazonense de Pugilismo, investindo em várias competições. Em 2000, promoveu a primeira Copa Samel de Judô, que acontece todos os anos desde então. Em parceria com a Federação de Judô do Amazonas, 12 anos depois, promoveu a Super Copa Samel de Judô, que contou com a participação de 17 escolas, associações e academias e 700 atletas divididos nas categorias juvenil, júnior, sênior, sub 23, máster e melhor atleta.

A partir daí outras iniciativas esportivas foram apoiadas pela Samel, como o torneio Amazonense de Wrestling, e as equipes do Nacional Fast Clube, Atlético Rio Negro Clube, Manauara Esporte Clube, Amazonas Futebol Clube e Manaus Futebol Clube.

Incentivadora do estilo de vida saudável, a instituição passou a oferecer eventos à população em geral, como o Circuito Samel de Corrida e o Passeio Ciclístico Pedalação, que em 2021 realizou a 8ª edição no formato online devido à pandemia de Covid-19.

Além do esporte, como empresa genuinamente amazonense que valoriza e acredita nos talentos locais, a Samel também passou a apoiar a cultura do estado, patrocinando diversos eventos e artistas locais, exemplo disso é a relação entre a instituição e os bumbás de Parintins, que receberam cestas básicas e foram tratados em seus hospitais durante o pico da pandemia de Covid-19. A Samel também doou equipamentos e medicamentos ao município, e promoveu lives musicais com os bois Garantido e Caprichoso, que levaram a magia do festival para admiradores de todo o mundo de forma segura e responsável.

Sustentabilidade e inovação

Preocupada com a preservação do meio ambiente, a Samel adotou uma série de medidas sustentáveis ao longo dos seus 40 anos com o objetivo de reduzir os impactos ambientais, e foi pioneira no país ao utilizar, em seus hospitais, lâmpadas 100% LED. Adotou, também em suas unidades, painéis fotovoltaicos para geração de energia, e possui um sistema de captação de água da chuva para reutilização da água.

Sempre focada em inovação, a Samel inaugurou, em março de 2020, o Samel Health Tech, o primeiro laboratório de desenvolvimento de projetos e soluções tecnológicas voltado para a área de saúde do Norte e Nordeste do Brasil, que conta com um time de profissionais especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e startups da área da saúde.

Programa de Residência Médica

A formação contínua de profissionais de medicina também é uma das ferramentas da gestão de Luis Alberto Nicolau, que deu início ao Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral e Pediatria, onde os residentes, em um período que varia entre dois e três anos, têm a oportunidade de aprimorar habilidades técnicas e raciocínio clínico, além de compor o quadro clínico da Samel. Ao final do período, os residentes recebem o título de especialistas em Cirurgia Geral ou Pediatria.

Combate ao coronavírus

Entre os principais investimentos diante da pandemia de Covid-19, a Samel, em parceria com o Instituto Transire e com a TNH Health, criou um chatbot de triagem virtual para o novo coronavírus com o objetivo de atender e orientar, de forma gratuita, a pessoa que suspeita estar com infecção por coronavírus, para que ela saiba se é necessário comparecer a uma unidade de saúde, sem necessidade de exposição em ambientes hospitalares.

Foi criado, também, o Serviço de Telemedicina, que permitiu a realização de consultas através de chamadas de vídeo com um médico especialista, que realiza o atendimento solicitado e fornece as receitas de medicações necessárias e requisição de exames complementares para tratamento do paciente, evitando, assim, a exposição ao ambiente hospitalar sem necessidade, evitando a contaminação pelo novo coronavírus.

Para oferecer uma alternativa de tratamento aos pacientes com Covid-19, a equipe de Fisioterapia dos Hospitais Samel, em parceria com o Instituto Transire, criou a Cápsula Vanessa, equipamento de proteção que permite o uso de Ventilação Não Invasiva (VNI), que impede que as partículas de aerossol sejam dispersas no ar, protegendo a equipe de saúde e os outros pacientes.

O método, que foi adotado, também, pelo Hospital Municipal de Campanha Gilberto Novaes, da Prefeitura de Manaus, foi levado a mais de 40 municípios do interior do Amazonas, chegando a outros estados, como Pará, Acre, Pernambuco e Roraima, entre outros, sendo adotada, inclusive, por outros países, como a Bolívia.

Planos de expansão

Hoje a Samel conta com três hospitais – Hospital Matriz, Hospital Oscar Nicolau e Hospital Samel Boulevard, e quatro centros médicos – Centro Médico Getúlio Vargas, Centro Médico São José, Centro Médico Via Norte e Centro Médico Manaus Plaza, em pleno funcionamento, localizados em diversas áreas da cidade, e deve inaugurar, no próximo ano, mais duas unidades, localizadas no bairro Aleixo e na Avenida Leonardo Malcher, Centro, que estão em fase de obras.

Mas, os planos de expansão da Samel vão muito além das divisas do Amazonas, e através das próximas gerações da Família Nicolau e do comprometimento dos seus 872 colaboradores, almeja se tornar, em um futuro próximo, um grupo hospitalar referência em saúde não só na Região Norte, como em todo o Brasil.

Espetáculo Samel 40 anos: Cuidar é a nossa história

Para celebrar 40 décadas de atuação no Amazonas, a Samel exibirá, direto do Teatro Amazonas, em 15 de outubro, às 18 horas em seu canal oficial no Youtube, uma live especial com o espetáculo teatral Samel 40 anos: Cuidar é a nossa história, que contará a trajetória da instituição desde a sua fundação, em 1981, seu crescimento ao longo dos anos e planos de expansão.