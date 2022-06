Samsung confirma participação no Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável do AM

Redação AM POST

Durante reunião nesta terça-feira (14/06), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), o vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung para a América Latina, Mario Laffitte, confirmou a participação empresa no Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, em Manaus.

Em visita à Sedecti, Mario Laffitte, foi recebido pelo titular da pasta, Angelus Figueira e pelo secretário executivo de Planejamento Estratégico, Valdenor Cardoso.

Presentes à reunião também, os executivos da Samsung, Fernando Arruda, Fabiano Mariscal, Marcos Souza, Felipe Fabiane; o representante do Instituto Creathus, Marivaldo Albuquerque, o consultor Fernando Silvestrim, e o presidente do Instituto Conecthus, Ailton Queiroz, além do chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo Silva.

“Muito nos honra saber que a Samsung vai fazer parte deste momento histórico para o Amazonas. Mais que um modelo de diversificação econômica, o Fórum é um compromisso do governo do Estado que foi desenhado para discutir e criar alternativas que gerem ocupação e renda para a população da capital e do interior, fortalecendo e complementando a economia do Polo Industrial de Manaus (PIM). Em nome do governador Wilson Lima, nós agradecemos a disponibilidade desta que é uma das principais empresas na nossa matriz econômica”, disse o secretário Angelus Figueira.

O vice-presidente destaca a importância do Fórum para o desenvolvimento do estado e a abertura, por parte do Governo do Estado, em ouvir o segmento industrial e os pleitos do Polo.

“A Samsung está há muito tempo na região. Nossa sede em Manaus é extremamente relevante na estratégia brasileira e global da empresa e estamos muito felizes em contribuir com a nossa expertise. Este Fórum vai ser bom e positivo, não só para a Samsung, mas para a população, para o município, para o estado”, avaliou Mario Laffitte.

Fórum

Com o objetivo de fortalecer a matriz econômica com atividades que apresentam potencial no Amazonas, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), promoverá nos dias 20 e 21 de junho, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável e a 296ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam). A iniciativa prevê a criação de um plano estratégico para alavancar e diversificar a economia do Amazonas.

A programação inclui a realização de palestras e exposições divididas em seis eixos: Polo Industrial de Manaus; Comércio, Serviço e Turismo; Serviços Florestais; Mineração, Óleo e Gás; Agropecuária Sustentável; Bioeconomia e Inovação.